Delta病毒肆虐、疫情頻爆 大陸各地防疫紛紛升級

Delta病毒從南京祿口國際機場突破大陸疫情防線後，已在多地引爆本土新冠疫情。為求自保，各地紛紛升級防疫措施，嚴控從國內疫情中高風險地區人員進入。上海更宣布，所有來自或途經國內疫情高風險地區人員，進入上海後一律實施14天集中隔離健康觀察，以及2次新冠病毒核酸檢測。

自從南京本月20日通報，在祿口國際機場工作人員定期核酸檢測樣品中，發現9例檢測結果呈陽性後，截至29日，南京這波疫情已蔓延至江蘇、安徽、四川、遼寧、廣東、湖南、北京在等7省（直轄市）、15城。

為嚴防疫情，上海29日宣布，所有來自或途經大陸國內疫情高風險地區人員，進入上海後一律實施14天集中隔離健康觀察，2次新冠病毒核酸檢測；所有來自或途經國內疫情中風險地區人員，一律實施14天嚴格的社區健康管理，2次新冠病毒核酸檢測。

根據公告，截至7月28日16時，大陸高風險地區有5個處，分別位於雲南瑞麗和江蘇南京；中風險地區有49處，其中南京就佔了43個，其餘6處分別在雲南、四川、遼寧，都是近日有傳出本土疫情的地區。

在29日召開的疫情防控會議上，北京市委書記蔡奇也提出，要嚴控中高風險地區人員進京，鐵路、民航和公路嚴格排查管控。同時持續做好國際航班管理，做到「人物同防」，對所有入境人員及京外入境進京人員嚴格執行「14+7」健康管理措施。

湖南長沙要求，學生、教職員工要離開長沙必須事先向學校報備，返回長沙後做好健康篩查。同時各級學校停止舉辦任何大型活動，學校、幼兒園原則上不舉辦聚集性活動。

福建省委書記尹力提出，嚴格劃分境內外航班通道，避免旅客或工作人員交叉感染，規範防疫各項操作流程，做好對境外入境人員和從國內中高風險地區來閩人員的全流程管控。同時落實冷鏈物流全面消殺監管，加強集中醫學觀察場所防疫管理，做好廢棄物處置，阻斷疫情由物傳人、再由人傳人的各個環節等。

大陸這波本土疫情震央的江蘇也宣布，因應疫情查控需要，30日9時起，南京、泰州、南通、蘇州地區22個高速公路出口或入口將臨時關閉。