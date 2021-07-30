自動駕駛安全仿真中心 重慶開工

大陸國家自動駕駛場景測試與安全仿真中心項目奠基儀式29日在重慶合川區天頂汽車城舉行，項目預計2022年底投入運營使用。

中新社報導，大陸國家自動駕駛場景測試與安全仿真中心項目由重慶市合川區政府與中國標準化研究院、中國汽車工程研究院股份有限公司聯合共建。項目占地約600畝，將建設成為國際一流的自動駕駛危險複雜場景測試基地和智能汽車安全仿真實驗室，大陸首個自動駕駛場景識別缺陷分析平台，引領中國大陸自動駕駛場景構建與測試技術研究，為政府安全監管、行業技術創新提供技術支撐與服務。

中國汽車工程研究院股份有限公司總經理萬鑫銘說，該項目的建設將有利於形成完整統一的測試評價體系，加強標準體系與產業需求的對接協同，打通企業研發與政府監管的無縫對接，形成自動駕駛汽車自主可控的產業鏈和檢測生態圈。項目的建成將助力完善仿真場景、封閉場地、公開道路的測試方法，對支撐中國大陸標準的制定和加大國際標準話語權等具有重要意義。

中國標準化研究院院長劉洪生表示，安全仿真中心將成為具有國際影響力的自動駕駛安全測試基地，整合標準、科研、檢測和政策等資源，為行業產品研發與安全測試、政府安全監管、學術研究等提供服務與支撐。

中共重慶市合川區委書記李應蘭表示，大陸國家自動駕駛場景測試與安全仿真中心項目，圍繞中國大陸典型場景庫和仿真工具鏈構建，致力於為全社會提供面向未來自動駕駛安全領域的解決方案，打造全球自動駕駛認證檢測的標竿。