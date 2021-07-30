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虹橋-浦東僅40分鐘 上海機場聯絡線2024年運營
上海官方28日披露，上海機場聯絡線將於2024年建成運營。屆時，乘客往來虹橋與浦東兩大綜合交通樞紐，運行時間將縮短至40分鐘以內。
新華社報導，上海機場聯絡線正線全長68.6公里，途經上海市閔行區、徐匯區和浦東新區3個區，全線設虹橋站、七寶站、浦東機場站等9座車站。
上海申鐵投資有限公司工會主席吳俊說，線路投入運營後將進一步增強上海國際航空樞紐港競爭力，有利於進一步整合航空、鐵路等交通資源，優化市域交通運輸結構，服務長三角城市群。
此外，投資總額為58.5億美元的60個外資項目28日在上海集中簽約，項目涉及積體電路、生物醫藥、人工智能產業和電子信息、生命健康、汽車、高端裝備、先進材料、時尚消費品等重點產業的項目共36個，總投資29.3億美元；5000萬美元以上項目有24個，還有5個項目來自世界500強企業。
中新社報導，「施華洛世奇的在華業務已成為集團全球內最大與最重要的營收來源」，施華洛世奇（上海）貿易有限公司水晶業務大中華區董事總經理孫玨說。
另一家簽約企業保時捷（中國）汽車銷售有限公司的副總裁及首席財務官洪聲表示，2020年，保時捷在中國大陸市場的新車交付量達88968輛，同比增長3%，占保時捷全球銷量的33%，中國大陸已連續第六年成為保時捷全球最大單一市場。
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