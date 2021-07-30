陸交通固定資產投資 上半年達1.5兆

大陸交通運輸部新聞發言人孫文劍29日在記者會上披露，今年上半年，交通固定資產投資完成1.5兆元（人民幣，下同），比2020年同期增長8.3%。其中，公路水路完成投資達1.2兆元，比2020年同期增長13.3%，比2019年同期增長22.2%。

中新社報導，孫文劍稱，今年上半年，完成營業性客運量44.0億人次，比2020年同期增長11.1%，比2019年的同期下降了49.8%。貨運保持較快的增長，增長穩定性持續性較強。上半年，完成營業性貨運量247.5億噸，比2020年同期增長24.6%，比2019年同期增長14.9%，與工業增加值、用電量等宏觀經濟指標走勢基本吻合。

港口生產延續良好態勢，增速高於疫情前水平。上半年完成港口貨物吞吐量76.4億噸，比2020年同期增長13.2%，比2019年同期增長13.9%。完成集裝箱吞吐量1.4億標箱，比2020年同期增長15.0%，比2019年同期增長8.8%。

孫文劍表示，今年下半年，大陸交通運輸部除繼續統籌做好疫情防控和經濟社會發展交通運輸各項工作外，將重點做好七項工作。一是加快推進「交通強國」建設各項具體任務。「十四五」期間將推進川藏鐵路雅安至林芝段、京藏高速那曲至拉薩段，實施長江中上游幹線航道等級提升等重大工程，打造多層級一體化綜合交通樞紐系統等。

二是維護行業從業人員合法權益，加大「放管服」力度，確保貨運資格證年內實現異地年審。

三是研究制定保障國際物流通道安全的具體措施，深入推進「陸海空天」一體化水上交通運輸安全保障體系建設，增強通道自主可控能力。

四是加快推動深中通道、引江濟淮航運工程、渝萬高鐵等工程建設，推進湘桂運河、贛粵運河前期研究論證，高質量、高標準建設重點區域綜合交通運輸體系。

五是推進交通運輸碳達峰碳中和各項工作，繼續推動在重點區域高速公路服務區、客運樞紐等場所建設充電樁、充電站。

六是辦好第二屆聯合國全球可持續交通大會。七是鞏固拓展脫貧攻堅成果同鄉村振興有效銜接，加快脫貧地區交通建設，推動農村公路更多向進村入戶傾斜。