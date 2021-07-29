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張文宏：未來兩週南京疫情關鍵期 疫苗可防重症

中央社 / 台北29日電

針對擴散中的南京疫情，中國醫療專家張文宏今天說，在中國嚴格管控疫情和加速疫苗接種的情況下發生多少疫情擴散引發公眾不安，但疫情可控，後續1至2週是觀察疫情是否擴大的關鍵期。

復旦大學附屬華山醫院感染科主任張文宏今天透過社群媒體微博發文解讀南京COVID-19（2019冠狀病毒疾病）疫情，指出近期南京疫情跨省傳播是境外輸入性疫情引發國內傳播的新模式。

他說，把南京祿口機場作為一個爆發點來看，目前外省市的病例還處於祿口機場相關的傳播鏈上，尚未發現無源頭較多社區擴散病例，這提示疫情尚在可控之中。

他說，後續1到2週各省市如果沒有更多的二代與三代病例發生，本輪疫情的規模仍然會限制在南京市；如果進一步出現了較多與祿口機場無直接相關的病例，則標誌著疫情規模會擴大，可能需要採取更為果斷的措施。

張文宏說，這次南京及先前廣州的情況顯示，注射疫苗後有人仍會感染，「但如果不打疫苗，感染的人數可能會更多」。

根據中國國家衛生健康委員會的資料，中國目前施打COVID-19已經超過15億劑次。

他說，目前英國和以色列的疫苗接種率都接近了70%，近期放開後，出現了感染人數的明顯上升，但是這種發病率的上升不再造成醫療資源的擠兌，該病的病死率也從去年最高的18%，降至最近一週的0.1%。「這個水準是接近流感的病死率水準。」

至於中國疫苗效果為何，張文宏引述期刊文章，智利評估了今年2月2日到5月1日在全國大規模疫苗接種中國滅活疫苗人群疫苗的保護力，該佇列包含列1020萬智利人口，在2劑接種的人群中，中國滅活疫苗對預防新冠感染的有效性為65.9%，預防患者的住院率保護力87.5%，預防ICU入住率的保護力為90.3%，對死亡的保護力為86.3%。

他說，智利疫苗接種的結果表明中國滅活疫苗對COVID-19的重症化、住院和死亡的預防具有較高的有效率。「如果以減緩傳播和降低病死率作為目標，可以承擔一定的保護，但是作為清零和根除疾病流行，可能是目前疫苗不能達到的目標。」

他表示，現在越來越多的人相信，疫情不會短期結束，可能長期也結束不了。現在世界上大多數病毒學家都認可這是一個常駐病毒，世界要學會與這個病毒共存。

疫情 疫苗 機場

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