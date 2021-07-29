「雙減」重拳 廣東9月起嚴禁學校聯合補教界課輔

大陸整頓民營教育培訓行業，近期頒布「雙減」政策，力度超乎預期。廣東為首批試點城市之一，已宣布課後服務義務教育全由學校全覆蓋，每周五天，每天至少兩小時，並嚴禁學校與校外培訓機構聯合開展有償課程輔導。

「雙減」政策對校外培訓機構祭出多項嚴格監管措施，外界解讀大陸補教業將步入寒冬。首批試點的城市有北京市、上海市、瀋陽市、廣州市、成都市、鄭州市、長治市、威海市、南通市。

經濟通通訊社報導，廣東省率先提出「雙減」措施，明確提出校內課後服務義務教育學校全覆蓋、有需求的學生全覆蓋。學校每周五天都要有課後服務，課後服務包括早、午餐，午休及下午課後服務。

另，廣州市長溫國輝日前主持召開市政府常務會議時提出，將進一步減輕義務教育階段學生作業負擔和校外培訓負擔工作。下一步，將推動成立相關議事協調機構，制定廣州市試點工作方案。

廣東省教育廳官網發布，數據顯示，廣州各區審批的培訓機構為937家，105家為規模較大的培訓機構。廣州此次作為「雙減」試點城市，重點要做到壓減學科類校外培訓。

自本月23日起，廣州市教育局將聯合市公安局等六部門開展校外培訓機構暑期聯合執法檢查，重點清查教師無證上崗、超長超期預收費等違規培訓行為。