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粵港澳大灣區 組建中醫醫療聯合體

聯合報 / 大陸新聞中心／綜合報導
第二屆中醫藥博覽會日前在南京舉行，圖為參觀者在體驗一款刮灸儀。（新華社）
第二屆中醫藥博覽會日前在南京舉行，圖為參觀者在體驗一款刮灸儀。（新華社）

廣東中醫藥局局長徐慶鋒28日在廣州表示，廣東將繼續攜手港澳，重點推進中醫藥領域三地規則銜接、制度銜接、要素相通，探索組建粵港澳大灣區中醫醫療聯合體，吸引符合條件的港澳中醫師在大陸公立醫療機構執業，引導港澳年輕一代到大灣區城市執業創業。

中新社報導，去年10月「粵港澳大灣區中醫藥高地建設方案（2020—2025年）」印發後，粵港澳三地衛生健康主管部門和中醫藥界共同推動方案落地落實。

徐慶鋒稱，在密切溝通方面，今年4月在第三屆粵港澳大灣區中醫藥傳承創新發展大會上，共有21個合作項目簽約啟動，其中包括共建粵港澳大灣區中醫藥工程技術研究院、粵澳合作中藥製劑發展項目等。6月舉行的粵澳合作聯席會議上，粵澳共同簽署「粵澳中醫藥交流合作框架協議」，明確在中醫藥領域合作的6項內容。

在打造中醫藥科技引擎方面，目前粵港澳大灣區擁有中藥質量研究國家重點實驗室和中醫濕證國家重點實驗室共兩個國家重點實驗室，將成為開展中醫藥科學研究，培育中醫藥領軍人才，引領中醫藥現代化、產業化的雙引擎。

徐慶鋒表示，在粵澳合作方面，粵澳合作中醫藥科技產業園已成立「粵澳醫療機構中藥製劑中心」和「粵港澳中醫藥政策與技術研究中心」，目前進駐企業數量已達208家。近年來，上述園區發揮國際化優勢，已推動9個中藥產品在海外註册及上市。

中醫 中藥 廣東

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