泉州峇厘村 海絲古城文化交融

南山社區別稱「峇厘村」，是印尼歸僑聚居區，目前生活有500多名歸僑和僑眷。社區裡民宅樓上都修有尖尖的紅頂，樓間種著棕櫚樹、菠蘿蜜等熱帶植物。

新華社報導，1961年，幾百名華僑乘船由印尼峇厘島到大陸定居。當時19歲的蔡金基也在船上，他和同行的許多人在泉州安頓下來，在華僑農場工作。南山社區就是那時開始形成的。

幾十年後，蔡金基仍然能講一口流利印尼語。退休多年的他，還會在寒暑假把這門語言教給社區的小朋友。

兼任社區居民小組組長的傅瑞昌在2001年第一次帶隊去峇厘島交流。「我是小時候跟父母學的印尼語。沒想到在當地語言很『通』，連腔調都一樣。」傅瑞昌說，「感覺非常親切。」

蔡金基這些年去過峇厘島不下十次。作為社區文藝隊骨幹，他帶著很多歸僑後代，表演融合兩國特色歌舞。

去年10月，為進一步推廣華僑文化，南山社區開辦起「印尼美食街」。傅瑞昌積極帶頭，率先開起這家以烤乳豬為特色菜的美食館。如今，街上瀰漫著各色各樣的印尼味道。

印尼的紅糖圈等糕點製作工藝複雜，蔡金基的老伴是歸僑中為數不多學過的。兒媳陳梅芳主動向婆婆討教了好手藝，在街上開了一家糕點店。80歲的歸僑柯和壽是小店的常客，他在蔡家的手藝中「吃到了久違的『媽媽的味道』」。

在另一家以「僑家」為名的小店中，65歲的老闆、歸僑二代洪春梅放置許多祖輩的照片和書信，讓餐館成了華僑文化的小小展覽館。「我想把媽媽傳給我的手藝一代代傳承下去。」她說。