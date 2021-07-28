多名觀眾染疫 張家界魅力湘西劇場停演一周

澎湃新聞報導，28日中午，張家界旅遊官方客服處披露，因為疫情原因，張家界魅力湘西劇場從今天起停演關閉一周，已經購買近一周演出票的觀眾可以退票。

28日上午湖南省張家界市發布《關於對7月22日晚魅力湘西觀眾進行管控的通告（第2號）》提到，因7月26日診斷的遼寧省大連市3例無症狀感染者、7月27日診斷的大連市1例無症狀感染者等病例在時間和空間上有軌跡交集，共同指向張家界7月22晚魅力湘西劇場，經評估，7月22日晚第一場（18:00-19:00）魅力湘西所有觀眾屬於高風險人群。

據張家界旅遊官方客服指出，魅力湘西劇場分為室內演出和室外演出，室內演出相對封閉，但景區有規定進入景區都需要佩戴口罩。

澎湃新聞，查詢魅力湘西演出介紹發現，該演出從一般17：00到23：55，分為三場，每場演出持續75分鐘。成人票分為普通座、VIP座和超級VIP座價格分別為228元、268元和288元人民幣。

澎湃新聞表示，到觀眾在購票時就需要提供姓名電話和身分證信息。張家界旅遊官方客服表示，景區應該會有觀演人員的名單以及他們的詳細信息。