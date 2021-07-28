聽新聞
test
0:00 / 0:00
多名觀眾染疫 張家界魅力湘西劇場停演一周
澎湃新聞報導，28日中午，張家界旅遊官方客服處披露，因為疫情原因，張家界魅力湘西劇場從今天起停演關閉一周，已經購買近一周演出票的觀眾可以退票。
28日上午湖南省張家界市發布《關於對7月22日晚魅力湘西觀眾進行管控的通告（第2號）》提到，因7月26日診斷的遼寧省大連市3例無症狀感染者、7月27日診斷的大連市1例無症狀感染者等病例在時間和空間上有軌跡交集，共同指向張家界7月22晚魅力湘西劇場，經評估，7月22日晚第一場（18:00-19:00）魅力湘西所有觀眾屬於高風險人群。
據張家界旅遊官方客服指出，魅力湘西劇場分為室內演出和室外演出，室內演出相對封閉，但景區有規定進入景區都需要佩戴口罩。
澎湃新聞，查詢魅力湘西演出介紹發現，該演出從一般17：00到23：55，分為三場，每場演出持續75分鐘。成人票分為普通座、VIP座和超級VIP座價格分別為228元、268元和288元人民幣。
澎湃新聞表示，到觀眾在購票時就需要提供姓名電話和身分證信息。張家界旅遊官方客服表示，景區應該會有觀演人員的名單以及他們的詳細信息。
延伸閱讀
贊助廣告
商品推薦
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言