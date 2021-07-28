南京本土疫情燒出健康碼漏洞 市民生活受累

南京本土COVID-19疫情爆出健康碼漏洞，有當地市民未到高風險地區，但健康碼由綠變黃，或是孕婦產檢時發現健康碼變黃而無法就醫；有些黃碼人員卻未被隔離，仍可自由行動，甚至離開南京。

根據南京市新型冠狀病毒肺炎疫情聯防聯控工作指揮部要求，健康碼顯示黃碼的人員，原則上須集中隔離14天，一週內實施3次核酸檢測，檢測結果陰性可以恢復綠碼，並視情解除健康管理措施。

界面新聞報導，在這波南京的本土疫情中，不少南京市民的健康碼一夜之間由綠變黃，部分人又由黃變綠，而且並未得到有關單位的說明。不明的「健康碼管理」，為困在疫情中的南京市民，增添了更多難題與生活不便。

報導指出，南京的健康碼管理問題引發關注，原因之一是24日有孕婦意外發現健康碼毫無緣由變成黃色，無法做產檢或就診，求助相關單位也未獲回應。相關話題隨即在社群平台上引發廣泛討論，「南京黃碼孕婦如何就診」的話題也成微博熱搜。

隨後，南京市衛健委副主任楊大鎖在26日的南京市疫情防控新聞發布會稱，已安排相關相關人員到江寧醫院產檢。

雖然孕婦產檢的問題看似已解決，但健康碼變色標準不一的問題，仍在南京市民間造成影響。

報導提到，許多南京市民在社群平台上表示，過去一段時間從未經過這次疫情爆發的祿口機場周邊，然而健康碼還是一夜之間由綠變黃；東南大學九龍湖校區也出現不少在校生的健康碼變黃，其中不乏有人已經好一段時間未踏出校門。

另一方面，也有民眾反映在短短數日間，經歷了健康碼由綠變黃，再由黃變綠。

據報導，南京市相關部門24日表示正在抓緊研究、將儘快恢復。隨後於27日的新聞發布會上表示，將進一步精準分析研判，從後台把符合條件人員的健康碼由黃碼轉為綠碼。

除了無端變色，報導指出，對於黃碼或紅碼的人員管理也出現了問題。不少黃碼人員表示並未接獲隔離或是核酸檢測通知，即便進行居家隔離也沒有相關人員進行後續追蹤。

官方發布的資料顯示，仍有應隔離的黃碼或紅碼人員不但未被管制，而且能自由活動，甚至試圖離開南京。