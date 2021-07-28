北京冬奧專線 京張高鐵實現5G全覆蓋

北京市通信管理局28日宣布，作為重要的冬奧會通勤專線，京張高鐵已實現5G全覆蓋，成為全球首條5G覆蓋的高鐵。這代表明年2月，乘客在高鐵上將可通過5G訊號觀看北京冬奧高清流暢直播。此外，京禮高速北京段和大陸國家體育場等七處冬奧場館，也將在8月實現5G網絡全覆蓋。

據香港文匯網報導，京張高鐵東起北京北站，途經海淀、昌平和延慶後進入河北，在北京境內70.5公里，是一條設計平均時速為350公里以上的智能化高速鐵路。

據介紹，自2019年開始，大陸電信運營商就對京張高鐵沿途展開5G網絡覆蓋，在北京段鐵路兩旁交叉建設了140餘座平均35公尺高的通信鐵塔，並自主研發支持3.5GHz頻段的高頻低損耗設備，能讓5G信號更均勻、損耗更低、覆蓋距離更遠。

北京市通信管理局對京張高鐵的5G網絡訊號現場測試顯示，京張高鐵5G網絡信號整體覆蓋及業務感知良好。

北京市通信管理局還透露，大陸國家高山滑雪中心、國家雪車雪橇中心、延慶冬奧村和山地項目新聞中心的室內5G信號覆蓋也已全部完成。在北京市內場館方面，國家體育館等五處冬奧場館和相關設施已完成建設並開通5G基站，國家速滑館等七處場館也已開始進場施工5G基站，預計也將在8月底前完成建設工作。