南京祿口機場爆發新冠疫情 只因犯了一個「低級錯誤」

南京祿口國際機場7月20日在定期檢測中發現有機場清潔人員確診新冠肺炎後，目前疫情已至少擴散至大陸五省多地。人民日報旗下的《健康時報》指出，南京之所以爆發此次疫情，只因祿口機場犯了一個「很低級的錯誤」：未將負責境外和境內航班的清潔人員區分管理。

報導稱，南京祿口國際機場是大陸主要幹線機場，2020年祿口機場旅客吞吐量排名全大陸第12位。目前南京的本土感染者主要都是祿口機場保潔、客艙保潔人員、地勤人員等工作人員及關聯病例，而南京祿口機場保潔公司系項目外包。

一家與祿口國際機場賓館有外包合作關係的物業公司負責人說，「南京祿口機場的航站樓和飛機機艙的保潔工作應當是由多家不同的外包公司承包的，一家企業很可能是吃不下如此大的工程量。」

據介紹，機場保潔相較於其他場所的保潔工作有很大的不同，消毒方面也有很多程序。

前述這名物業公司負責人表示，這次之所以出了這麼大的問題，原因在於，祿口機場沒有將負責境外和境內的保潔人員區分開，這「真的是個很低級的錯誤」，「無論是機場還是外包公司，都逃脫不了責任」。

報導並稱，為了省錢，外包公司會讓原本兩個人的工作由一個人來完成，而保潔人員就住在祿口機場附近的街道。「保潔人員感染到了家人，就是因為回家住。但按照常理，應該統一住宿。」

在南京祿口機場傳出疫情後，據央視新聞報導，江蘇省委已於7月23日決定，暫停東部機場集團原黨委書記、董事長馮軍的職務。

江蘇省委日前召開的一場會議提到，馮軍在東部機場集團運營中管理不專業，將國際航班與國內航班由原來的分開運營變為統一混合運營，造成境外疫情流入，引發新冠疫情傳播。此外，在發現陽性樣本後，祿口機場對相關人員的防控管理也不到位，造成疫情蔓延。

東部機場集團目前已提出多項改善措施，包括：加密對關鍵崗位員工核酸檢測頻次，從每周一檢改為三天一檢；同時對保潔、貨運保障人員，實行國際、國內有效分開、專班管理，並加大機場消毒力度，提高重要區域消毒頻率，以及加強對外包單位的管理。