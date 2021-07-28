四川首座智慧變電站 改造啟動

大陸國家電網德陽供電公司智慧變電站建設示範項目啟動儀式，7月15日在四川省德陽市綿竹110千伏香山變電站舉行。此舉也標誌著四川省首座智慧變電站改造正式啟動建設。

據了解，110千伏香山變電站於2003年投運，主要供綿竹市漢旺鎮工業及居民用電。本次智慧變電站改造工程，是大陸國網2021年變電站智慧化建設試點項目，也是國網四川省電力公司在川內推行的首座智慧化改造試點示範站。工程主要完善主輔設備全面監控、一鍵順控、線上智慧巡視、表計數位化遠傳、變電一次設備線上監測五大核心智慧應用功能，同時對部分老舊設備進行改造。

此次工程計畫於今年12月上旬全面竣工。建成後的智慧變電站，將實現主輔設備全面監控及智慧聯動、設備狀態全息感知、故障異常自動判定、倒閘操作全站一鍵順控、「高清視頻+機器人」聯合智慧巡檢等應用，真正實現變電倒閘操作模式、運維巡視模式及檢修模式的三大轉變，為變電業務向數位化轉型及為現代設備管理體系建設，奠定堅實基礎。