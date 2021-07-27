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南京疫情已擴散5省 傳播鏈增加至126人

聯合報 / 記者林汪靜／即時報導
南京疫情傳播鏈目前已經達到126人。（圖／取自第一財經）
南京疫情傳播鏈目前已經達到126人。（圖／取自第一財經）

截至26日24時，大陸已有5省9地報告有南京旅居史的新冠感染者，南京已經連續一周新增本土新冠確診病例，南京疫情傳播鏈並已達到了126人。

南京疫情防控發布會27日通報，南京26日新增所有病例均為南京祿口機場關聯人員和密切接觸者。

截至26日24時，大陸全國已有5省9地報告有南京旅居史的新冠感染者。例如，26日，據微信公眾號「大連發布」消息指出，遼寧省新增3例本土無症狀感染者，為大連市在排查南京來返遼人員中發現南京祿口機場關聯無症狀感染者。

26日，四川省瀘州市江陽區新增1例新冠肺炎無症狀感染者，透過對感染者的咽試子標本的基因測序結果顯示，瀘州市無症狀感染者感染毒株為Delta變異毒株，與南京祿口機場疫情的病毒基因高度同源。

25日，安徽省蕪湖新增一例無症狀感染者，17日乘坐飛機抵達南京祿口機場後，乘坐機場巴士返回蕪湖。當日，廣東省珠海也新增一例本土無症狀感染者，為南京返粵人員。

截至25日24時，遼寧省瀋陽市已報告4例本土新冠感染者，2例為確診病例，皆在近期有南京旅居史。另，2例無症狀感染者為確診病例的密切接觸者。至此，南京疫情傳播鏈已經達到126人。

中國疾控中心研究員馮子健曾表示，現有的研究數據顯示，Delta變異毒株的傳播能力比較強，是目前已經確定的幾個新冠病毒變種裡傳播能力最強，比過去老的毒株傳播能力提高了1倍，比英國首先發現的毒株傳播能力提高了40%還多。

機場 疫情 基因

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