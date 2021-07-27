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居英河南女子拍片求「將雨下到英國」 遭批後痛哭道歉

香港01 / 撰文：姜庚宇
一名居英的河南女子，拍片向上天祈求「把雨都下到英國」，引起中國網友狠批，女子隨後又上傳影片痛哭道歉。網路圖片
一名居英的河南女子，拍片向上天祈求「把雨都下到英國」，引起中國網友狠批，女子隨後又上傳影片痛哭道歉。網路圖片

河南日前暴雨釀災，但竟有一名居英的河南女子，拍片向上天祈求「把雨都下到英國」，結果引起中國網友狠批。女子隨後又上傳影片痛哭道歉，強調自己的丈夫和孩子都是英國人，她既愛中國也愛英國。

涉事的爭議影片顯示，一名嫁到英國的河南鄭州女子，在片中大放厥詞：「今兒給我求雨啦，看看雨來啦，把俺鄭州、河南的雨都下這兒，都下英國！我不怕淋也不怕淹，俺家有水艇、救生衣，來吧！老天爺聽見沒有？把俺老家的雨都弄過來！」

然而，女子的言論隨即遭到中國網友狠批，紛紛表示：「呸，你既不愛中國，也不愛英國，你只愛自己！」、「真給中國人丟臉」、「想紅想瘋了」。甚至有網友稱要聯絡英國移民局，將女子遣返回中國。

事件引發爭議後，女子又拍攝影片道歉，她在片中聲淚俱下地表示，自己並無傷害英國的意思，而是情急之下擔心在中國的家人和鄉親，如果言論傷害了大家，她向大家道歉。她並已將影片刪除，稱自己從醫20多年「是一個心地善良的人」，從來不想傷害任何人。

女子又指，她女兒、丈夫都是英國人，她熱愛英國，因為英國是她的第二故鄉，以後說話、做事都會經過大腦，做一個有正能量的主播，絕對不會說一些傷害別人的話。「我想是因為發這個視頻，讓大家感到傷害了你們了，向你們道歉」。此外，疑似女子丈夫的帳號也在Twitter力挺其妻，強調她只是在記錄於英國的生活，並非反對英國和中國。

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文章授權轉載自《香港01》

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