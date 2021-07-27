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河南新鄉一醫院淹水斷水斷電 逾9,000人今安全撤離

聯合報 / 記者林汪靜／即時報導
河南新鄉一家三甲醫院淹水，27日零時許，被洪水圍困的衛輝市新鄉醫學院第一附屬醫院內9,000多人已被安全轉移。（圖／取自新浪網）
河南新鄉一家三甲醫院淹水，27日零時許，被洪水圍困的衛輝市新鄉醫學院第一附屬醫院內9,000多人已被安全轉移。（圖／取自新浪網）

大陸河南暴雨造成嚴重洪災，新鄉市一家三甲醫院到26日水位持續上漲，衛輝城區內澇嚴重，醫院甚至斷水斷電，27日零時許，被洪水圍困的衛輝市新鄉醫學院第一附屬醫院內9,000多人已經被安全轉移，其中包括約3,000多名病人。

中國青年報報導，從25日晚間7時起，洪水進入河南省新鄉市下轄的縣級市衛輝城區，整個城市基本全部泡在水中，最深處達2到3公尺；到26日，水位繼續上漲，衛輝城區內澇嚴重。

位於衛輝市城區的新鄉醫學院第一附屬醫院，是豫北地區重要的一所三甲醫院，住院病人較多，受內澇影響，這裡被洪水包圍，成為一片汪洋中的「孤島」。

大陸第83集團軍某工程防化旅緊急出動救援力量，在新鄉一附院和衛輝市各點位開展救援。其中，在新鄉醫學院第一附屬醫院，救援部隊將大約9,000多人轉移至安全地區。

據了解，趕來救援的部隊採取人牆戰術，構築輕症、重症雙通道，以最快速度轉移重症患者，同時，在衛輝市各任務點位及各小區，救援也在同步展開。「不管是背還是抬，是多少層樓，不放棄任何一個人。」

新鄉醫學院第一附屬醫院位於衛輝市市區高地，是豫北地區的三甲醫院，受內澇影響，成為一片汪洋。一名已經撤離醫院的患者說，25日晚上，衛輝市市區街上快速猛漲的水，漫進了新鄉醫學院一附院的院子。

26日上午10時左右，醫院開始斷水斷電，千餘名住院病患亟待轉移。「身邊（準備）出院的人把東西能扔的都扔了，人擠人要往外出。」人們排著長隊等待上船撤離，救援艇優先轉運重症患者、孕婦和兒童，一些大型挖掘機載著年輕人進行轉移，當天下午1點多，被訪患者終於坐上救援艇離開時，醫院大門口水深已經到達現場救援志願者的肩膀處。

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