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河南一游泳館利用水災廣告招生 遭重罰86萬元

聯合報 / 記者林則宏／即時報導
圖為河南省鶴壁市的衛河潰堤後，23日空拍景象。歷經70多個小時搶修，該潰堤處已於26日2時許成功封堵。中新社
圖為河南省鶴壁市的衛河潰堤後，23日空拍景象。歷經70多個小時搶修，該潰堤處已於26日2時許成功封堵。中新社

河南近日受暴雨影響災情慘重，鶴壁也是重災區之一。但鶴壁游泳館卻將水災作為訴求，在微信公眾號發布：「鶴壁看海了！你還不學游泳嗎？」的招生廣告，遭鶴壁市市場監督管理局認定違背社會良好風尚，涉嫌借災難營銷，重罰人民幣20萬元（約新台幣86萬元）。

根據河南省政府發布的最新災情通報，截至26日12時，河南強降雨已導致超過1,290萬人受災、69人遇難，當前水情形勢依然嚴峻，初步核實水利設施水毀達2.9萬處。

其中鶴壁市一處衛河河堤也在22日晚間潰堤，導致附近多個村莊慘遭大水淹沒。

儘管鶴壁游泳館是在21日下午4時發布這則廣告，但河南《大河報》報導，這則廣告仍被認定內容涉嫌違反大陸「廣告法」第九條第七項規定：「廣告不得妨礙社會公共秩序或者違背社會良好風尚」。

報導稱，鑒於游泳館之後主動刪除該則廣告，鶴壁市市場監督管理局網絡監管分局25日依法對鶴壁游泳館下達人民幣20萬元的處罰告知。

鶴壁市市場監管局也提醒鶴壁全市所有經營者，在抗汛救災的關鍵時刻要承擔社會責任，一旦發現利用災難違法營銷等行為將堅決依法查處。

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