開通「滿月」 西藏拉林鐵路 日載3500人次

聯合報 / 大陸新聞中心／綜合報導

中國鐵路青藏集團有限公司26日透露，截至7月25日，西藏拉林鐵路開通運營滿月，運送旅客10.6萬人次，日均3500人次，乘坐復興號高原動車組出行成為拉薩和林芝兩地民眾首選。

中新社報導，6月25日，拉林鐵路正式通車。拉林鐵路開通後，拉薩至山南、林芝最快1小時10分鐘、3小時29分鐘可達；山南至林芝最快2小時22分鐘可達；日喀則至林芝最快6小時56分鐘可達。相比汽車運輸節約了大量時間。拉薩站負責人介紹，拉林鐵路客流主要以旅遊、探親、務工及學生為主，拉薩至山南、林芝的票源比較充足，能滿足不同旅客的出行需求。

中國鐵路青藏集團有限公司全面加強對復興號高原動車組設備的檢修維護，機車設備出庫優良率一直保持100%。

據悉，拉林鐵路吸引地區面積22.6萬平方公里，約占西藏自治區總面積的18.4%。直接受益人口131萬人，占全區總人數的38.2%。拉林鐵路的建成通車，彌補了既有交通方式易受高原氣候影響的短板，提升了交通運輸的通達性和穩定性。

西藏 探親

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