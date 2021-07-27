泉州申遺成功 陸第56項世界遺產

聯合報 / 大陸新聞中心／綜合報導
泉州申遺成功，圖為泉州晉江安海鎮的安平橋。（新華社）
泉州申遺成功，圖為泉州晉江安海鎮的安平橋。（新華社）

700多年前令義大利旅行家馬可波羅驚嘆的東方大港─泉州，25日成為中國第56個世界遺產

新華社報導，「泉州：宋元中國的世界海洋商貿中心」文化遺產項目，25日在福建福州舉行的第44屆世界遺產大會上，成功入選聯合國教科文組織世遺名錄。

大會指出，該項目包括22處位於沿海和內陸的代表性古蹟遺址及其關聯環境與空間，反映了10至14世紀泉州成為世界海洋商貿中心的關鍵因素。

泉州位於中國東南沿海福建省，有1300餘年建城史。馬可波羅在遊記中稱「刺桐（即泉州）是世界上最大的港口之一，大批商人雲集這裡，貨物堆積如山」。

泉州列入「世界遺產名錄」，成為中國第56處世界遺產。圖為位於泉州市中心的古代七城門之一的朝天門。（中新社）
泉州列入「世界遺產名錄」，成為中國第56處世界遺產。圖為位於泉州市中心的古代七城門之一的朝天門。（中新社）

「泉州：宋元中國的世界海洋商貿中心」的古蹟遺址可細分為：市舶司遺址等行政管理機構與設施遺址，開元寺等多元社群宗教建築和造像，泉州府文廟等文化紀念地史跡，德化窯址等陶瓷和冶鐵生產基地，以及由橋梁、碼頭、航標塔組成的水陸交通網絡。

古泉州以江口平原的城區為運行中樞，東南面的遼闊海域為對外門戶，西北面的山區為產業基地，水陸運輸網絡連通，港口、城市與腹地聯動發展，成為東亞和東南亞貿易網絡的海上樞紐。

10到14世紀是海洋亞洲時期，發展出「首個世界（貿易）體系」。作為該體系的商貿中心，泉州與一百多個國家通商貿易。

宋元泉州，不僅是世界海洋商貿中心，也是中國與世界文明對話窗口。各國商人、旅行家和傳教者經由海上絲路來到泉州，他們的後裔依然生活於此。波斯、阿拉伯、印度和東南亞等外來文化，在泉州與中華文化交融，成就這座城市延續至今的多元、開放、包容之特質。

22處代表性古蹟遺址包括：九日山祈風石刻、市舶司遺址、德濟門遺址、天後宮、真武廟、南外宗正司遺址、泉州府文廟、開元寺、老君岩造像、清淨寺、伊斯蘭教聖墓、草庵摩尼光佛造像、磁灶窑址、德化窑址、安溪青陽下草埔冶鐵遺址、洛陽橋、安平橋、順濟橋遺址、江口碼頭、石湖碼頭、六勝塔、萬壽塔。

遺址 世界遺產 碼頭

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