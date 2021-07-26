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「烟花」27日起將影響河南 多地將有暴雨

聯合報 / 記者賴錦宏／即時報導
河南省26日下午防汛救災新聞發布會現場。（香港文匯網）
河南省26日下午防汛救災新聞發布會現場。（香港文匯網）

26日下午，河南省氣象台副台長、首席預報員蘇愛芳在河南省防汛救災新聞發布會上稱，根據目前資料分析來看，颱風「烟花」從27日起將影響河南，預計27到29日，河南省大部多陣雨、雷陣雨，有大到暴雨、局部大暴雨。已被洪災重創的河南，將再一次受到暴雨的考驗。

今年第6號颱風「烟花」於7月26日上午09時50分前後在浙江平湖再次登陸（登陸是強度為強熱帶風暴級），登陸後將向西北方向移動，進入江蘇和安徽省境內，強度逐漸減弱，28日轉向東北方向移動、30日移入黃海海面。

從27日起將影響河南。受颱風外圍偏東氣流和中緯度西風槽東移影響，預計27到29日，河南省大部多陣雨、雷陣雨，其中，東南部強降水時段在27到28日，東部、東北部強降水時段在28到29日。

蘇愛芳說，特別需要關注的是，26日夜裏到27日，信陽、駐馬店、周口、商丘、安陽有大到暴雨、局部大暴雨，開封、新鄉、鶴壁和鄭州東部有中到大雨、局部暴雨；28到29日需要關注，開封、商丘、駐馬店、信陽、濮陽和安陽、鶴壁、新鄉東部有大到暴雨，局部大暴雨。

過程累計降水量：信陽、周口、駐馬店、商丘、安陽50～80毫米，部分100～150毫米，局部200毫米左右；開封、新鄉、鶴壁三地區和鄭州地區東部20～40毫米、局部50～70毫米；過程最大小時雨強30～50毫米。

26到28日，受颱風「烟花」影響，河南省京廣線以東地區風力較大，東北風5級左右，陣風8～10級。主要影響方面，由於前期河南省受極端強降水影響大、災害嚴重，特別是鄭州、鶴壁、新鄉等地降水量極大、強降水時段集中，均超過歷史極值。

「此次豫東、豫北強降水天氣，可能會對當前河南省防汛救災、災後重建等造成不利影響。」蘇愛芳說：「由於颱風『烟花』登陸後路徑仍有一定不確定性，我們將密切關注其動向，加強監測預警，及時服務。請各地各單位密切需關注預報預警信息，全力做好防範工作。」

暴雨 鄭州 烟花颱風

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