廣東湛江／遂溪孔廟 見證深厚歷史 清端園 感受賢達風範

遂溪孔廟始建於唐貞觀四年，距今已有1390年。始建歷史久遠、規模大，獲朝廷許可，在廣東省州縣中屈指可數。相傳始建孔廟中的孔子塑像頭部，乃山東曲阜按御旨塑成，送來遂溪，政治與歷史意義非同尋常；是遂溪深厚歷史的見證，也是遂溪先輩智慧的結晶。

孔子文化城，由「孔、古、石、水、綠」五個元素組成。圖／本報廣東湛江傳真

現今重建的遂溪孔廟，平面布局為中軸線對稱形，由南至北分別是欞星門、泮池、鄉賢祠、東西廡、大成殿等建築物組成，整座建築裝飾華麗，為晚清建築風格。

座落於遂溪縣縣城西南部的孔子文化城，由「孔、古、石、水、綠」五個元素組成，主要以孔廟（儒家文化）為主體展現。走進孔子文化城，如同走進了一條有關孔子的時光長廊，彷彿孔子依然在世，正在杏壇講學，有教無類。

清端園，紀念清朝清官陳璸。圖／本報廣東湛江傳真

禮拜過孔聖人，來到雷州市附城鎮南田村的清端園，走入陳璸故居，感受「清廉德範揚台海，端正高風耀古今」這位清朝賢達的風範。

陳璸，清順治十二年出生於雷州府海康縣大埔社東湖村；康熙三十二年考取舉人，第二年考取進士，曾任台灣縣令，病逝於福建巡撫任上。從台灣縣令到台廈兵備道、再到福建巡撫，他與台灣人民結下不解之緣。

遂溪孔廟，格局大氣。圖／本報廣東湛江傳真

陳璸「廉能為最」，以「官吏妄取一錢，即與百千萬金無異」為座右銘和從政準則，躬行實踐，被康熙帝讚譽為「清廉中之卓絕者」、「苦行老僧」，卒後被追授為禮部尚書，賜諡「清端」。後人把他與丘濬、海瑞合稱明清時期「嶺南三大清官」。

清端園以康熙皇帝賜陳璸的諡號「清端」而命名，有陳璸故居、陳璸紀念館等。紀念館內珍藏康熙皇帝賜匾和台灣閩南文化研究會贈送牌匾等文物，陳列陳璸生平活動簡表和勤政廉政事蹟。