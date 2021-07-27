廣東湛江／東方的隱蔽藝術 吳川飄色

吳川飄色，是一門集戲劇、音樂、美術、魔術、雜技、力學於一體的綜合造型藝術，塑造人物飄然欲飛，驚險神奇，以其高、精、險、奇、巧，被譽為「東方的隱蔽藝術」。

演出時，由若干人推著一座色板，色板上固定姿勢的人物，人物只靠一根看不見的色梗支撐著，在高可逾人的空中手舞足蹈，飄然欲飛，故而叫飄色。2008年，入選大陸國家非物質文化遺產名錄。

吳川飄色，凌空飄逸的人物造型，絢麗多彩的裝飾。圖／本報廣東湛江傳真

飄色的人物形象普遍是按戲劇人物的藝術造型設計、打扮，其內容有歷史故事，或神話傳說，或現代題材。一板飄色往往就像一座流動的小舞台，表現著一齣精彩的特寫鏡頭。特別奇妙的是，在空中飄動人物的立足點，只是踩著一根纓槍或劍尾上。更有趣的是，有的角色還踏著活生生的動物（如公雞、白鴿、鯉魚、金魚等），在行進間手舞足蹈。

湛江木偶戲，又稱木頭戲、鬼仔戲、鬼兒戲，是粵西地區木偶表演藝術的一個重要流派，至今已有400多年歷史。木偶戲十分講究基本功訓練，尤重托功和指功。托功要求藝人較長時間平穩地托舉著幾斤重的木偶，並根據劇情需要做出相應的動作。指功即以手指操縱木偶機關的能力，杖頭木偶的頭、眼、嘴、手等部位皆能活動，其操縱是靠手指控制。