廣東湛江／地方特色民俗文化 雷州石狗

湛江下轄的雷州市，歷史悠久，源遠流長，是中國大陸99個「全國歷史文化名城」之一。

古雷州曾經是中國歷史上不少名人的流放地，蘇轍、秦觀、李綱、湯顯祖、文天祥等文人騷客，都留下珍貴的遺蹟。已經修復開放的有：伏波祠、雷祖祠、天甯寺、十賢祠、真武堂、三元塔、狀元坊等。

雷州石狗雕刻藝術，是國家級非物質文化遺產。圖／本報廣東湛江傳真

雷州古為漢越族群雜處之地，南朝時，雷祖陳文玉的誕降「狗耳呈祥」的傳說，使雷州人對石狗的崇拜達到高潮。唐宋元明時期，先後有大量的中原漢族與閩南人遷居雷州，他們帶來的原居地「鎮邪符法」，與石狗圖騰崇拜相結合，使雷州石狗從部落圖騰發展為守護神靈與吉祥物，形成了獨具雷州地方特色的民俗文化。

雷州石狗的崇拜方式為一般性奉祀、祈求降雨、祈求呈祥送子、祈求寬赦、祈求為父母等。

雷州烏石天成台縣級濕地公園，白鷺群集，與水中的紅樹林遙相呼應。圖／本報廣東湛江傳真

雷州歌與雷劇，都是大陸國家級非物質文化遺產。雷州歌是廣東省四大方言歌之一，也稱雷歌，是雷州半島的民歌，雷劇，是雷州土生土長之文化藝術瑰寶，廣泛流傳於雷州半島以及雷州話方言地區，是廣東四大劇種之一。

雷劇是在雷州歌的基礎上發展起來用雷州話為唱白的地方劇種，已有500多年的歷史。表演在戲曲的程式化中，帶有濃郁的生活氣息。