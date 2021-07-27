廣東湛江／地方特色民俗文化 雷州石狗

聯合報 / 大陸特派員王玉燕／專題報導
藍天碧海，鳥瞰雷州珍稀海洋生物國家級自然保護區。圖／本報廣東湛江傳真
藍天碧海，鳥瞰雷州珍稀海洋生物國家級自然保護區。圖／本報廣東湛江傳真

湛江下轄的雷州市，歷史悠久，源遠流長，是中國大陸99個「全國歷史文化名城」之一。

古雷州曾經是中國歷史上不少名人的流放地，蘇轍、秦觀、李綱、湯顯祖、文天祥等文人騷客，都留下珍貴的遺蹟。已經修復開放的有：伏波祠、雷祖祠、天甯寺、十賢祠、真武堂、三元塔、狀元坊等。

雷州石狗雕刻藝術，是國家級非物質文化遺產。圖／本報廣東湛江傳真
雷州石狗雕刻藝術，是國家級非物質文化遺產。圖／本報廣東湛江傳真

雷州古為漢越族群雜處之地，南朝時，雷祖陳文玉的誕降「狗耳呈祥」的傳說，使雷州人對石狗的崇拜達到高潮。唐宋元明時期，先後有大量的中原漢族與閩南人遷居雷州，他們帶來的原居地「鎮邪符法」，與石狗圖騰崇拜相結合，使雷州石狗從部落圖騰發展為守護神靈與吉祥物，形成了獨具雷州地方特色的民俗文化。

雷州石狗的崇拜方式為一般性奉祀、祈求降雨、祈求呈祥送子、祈求寬赦、祈求為父母等。　

雷州烏石天成台縣級濕地公園，白鷺群集，與水中的紅樹林遙相呼應。圖／本報廣東湛江傳真
雷州烏石天成台縣級濕地公園，白鷺群集，與水中的紅樹林遙相呼應。圖／本報廣東湛江傳真

雷州歌與雷劇，都是大陸國家級非物質文化遺產。雷州歌是廣東省四大方言歌之一，也稱雷歌，是雷州半島的民歌，雷劇，是雷州土生土長之文化藝術瑰寶，廣泛流傳於雷州半島以及雷州話方言地區，是廣東四大劇種之一。

雷劇是在雷州歌的基礎上發展起來用雷州話為唱白的地方劇種，已有500多年的歷史。表演在戲曲的程式化中，帶有濃郁的生活氣息。

廣東 遺產

延伸閱讀

Jennie限動秀超可愛小鳥戒指！設計師珠寶價格要6位數

「芬迪哥」第三隻手竊千元大鈔 廟東夜市攤商遭殃PO網警偵辦

再痛都忍！屏東女大生一身盤蛇刺青 通車雲林2年圓夢

「粉」浪漫！寶格麗七夕粉色夢幻包 裡面藏了滿滿愛心

相關新聞

泉州申遺成功 陸第56項世界遺產

700多年前令義大利旅行家馬可波羅驚嘆的東方大港─泉州，25日成為中國第56個世界遺產。

鄭萬高鐵全隧貫通

經過建設者1697天的艱苦奮戰，鄭州至萬州高鐵全線控制性工程巴東隧道實現全隧貫通。這是鄭萬高鐵萬米長隧中最後貫通的一座，...

開通「滿月」 西藏拉林鐵路 日載3500人次

中國鐵路青藏集團有限公司26日透露，截至7月25日，西藏拉林鐵路開通運營滿月，運送旅客10.6萬人次，日均3500人次，...

廣東湛江／東方的隱蔽藝術 吳川飄色

吳川飄色，是一門集戲劇、音樂、美術、魔術、雜技、力學於一體的綜合造型藝術，塑造人物飄然欲飛，驚險神奇，以其高、精、險、奇...

廣東湛江／遂溪孔廟 見證深厚歷史 清端園 感受賢達風範

遂溪孔廟始建於唐貞觀四年，距今已有1390年。始建歷史久遠、規模大，獲朝廷許可，在廣東省州縣中屈指可數。相傳始建孔廟中的...

廣東湛江／地方特色民俗文化 雷州石狗

湛江下轄的雷州市，歷史悠久，源遠流長，是中國大陸99個「全國歷史文化名城」之一

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。