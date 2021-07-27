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廣東湛江／千姿百態南極村

聯合報 / 大陸特派員王玉燕／專題報導
湛江徐聞縣角尾鄉的南極村，位於大陸最南端，濱海景觀壯美。圖／郭龍碧提供
湛江徐聞縣角尾鄉的南極村，位於大陸最南端，濱海景觀壯美。圖／郭龍碧提供

廣東省西南部的湛江市，三面臨海，大小島嶼134個。其下轄的徐聞縣角尾鄉，有座南極村，位於中國大陸最南端，與黑龍江省漠河市北極鎮的北極村遙相呼應。

冬暖夏涼的珊瑚民宿，是南極村最有特色的民宿，用珊瑚建築而成。圖／本報廣東湛江傳真
冬暖夏涼的珊瑚民宿，是南極村最有特色的民宿，用珊瑚建築而成。圖／本報廣東湛江傳真

南極村本名放坡村，被瓊州海峽和北部灣擁環，形似牛角鍥入大海，以碧海為裙，珊瑚為飾。北宋時期，蘇東坡從海南獲赦北歸，途經此地，流連半月之久，迫於皇命召喚，村民無奈放行，村名「放坡」由此而來，有「廣東美麗鄉村特色村」美稱。村子的燈樓角，是大陸最南端的「頂端點」。

冬暖夏涼的珊瑚民宿，是南極村最有特色的民宿，用珊瑚建築而成。圖／本報廣東湛江傳真
冬暖夏涼的珊瑚民宿，是南極村最有特色的民宿，用珊瑚建築而成。圖／本報廣東湛江傳真

南極村背臨北部灣，沿海盛產珊瑚，有中國大陸架唯一的成片面積最大、種類最密集的珊瑚礁國家級自然保護區，總面積143.785平方公里，綿延37公里，海底奇觀堪與澳洲大堡礁媲美，享有「粵北丹霞山，粵西珊瑚礁」、「萬歲娘」（珊瑚礁壽齡超過一萬年）、「中國最美的海岸」等美譽。

燈樓角燈塔，是大陸最南端的標誌性建築。圖／本報廣東湛江傳真
燈樓角燈塔，是大陸最南端的標誌性建築。圖／本報廣東湛江傳真

上世紀五、六十年代，村民就地取材，用珊瑚礁石蓋房子，形成了放坡村珊瑚房子民居群。珊瑚石品種多樣，有各式花紋，石輕且多孔，具有良好的透氣吸濕性，冬暖夏涼。夜晚海風拂過，略過珊瑚礁的空隙，靠著牆邊，便能聽到一陣惟妙惟肖的音韻，仿佛是珊瑚在歌唱，村民給珊瑚屋取個動聽的名字－會吟詩的房子，珊瑚屋也被譽為「會唱歌的房子」、「陸地上的龍宮」。

珊瑚礁自然保護區內的珊瑚保護館，展示奇特珊瑚。圖／本報廣東湛江傳真
珊瑚礁自然保護區內的珊瑚保護館，展示奇特珊瑚。圖／本報廣東湛江傳真

南極村擁有壯美的濱海景觀，瓊州海峽和北部灣相交匯合之處有「合水線」，合水線兩邊的水溫、顏色各異。每當波濤湧起，形成相互交錯的「十字浪」，十分獨特。燈樓角，是瓊州海峽和北部灣唯一的航標燈塔，也是大陸最南端的標誌性建築。登塔遠眺，壯闊海景盡收眼底。

硇洲燈塔，是世界上僅有的兩座水晶磨鏡燈塔之一。圖／本報廣東湛江傳真
硇洲燈塔，是世界上僅有的兩座水晶磨鏡燈塔之一。圖／本報廣東湛江傳真

另一值得遊覽景點，是湛江硇洲島上、1899年由法國人修的硇洲燈塔，它是世界上僅有的兩座水晶磨鏡燈塔之一，與倫敦燈塔、好望角燈塔，並稱為世界著名的三大燈塔，目前保存完好。

冬暖夏涼的珊瑚民宿，是南極村最有特色的民宿，用珊瑚建築而成。圖／本報廣東湛江傳真
冬暖夏涼的珊瑚民宿，是南極村最有特色的民宿，用珊瑚建築而成。圖／本報廣東湛江傳真

珊瑚 燈塔 南極

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