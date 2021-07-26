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綿竹年畫 搭上跨境電商快車
7月15日，一批大陸國家級非物質文化遺產—綿竹年畫作品，通過跨境電商B2B（企業對企業）形式出口，發往亞塞拜然。據四川德陽海關相關負責人介紹，這是綿竹年畫首次通過這種方式通關，也是德陽境內跨境電商綜試區通關第一單貨物。
德陽早在2020年4月27日正式獲批設立跨境電子商務綜合試驗區。今年7月1日起，大陸跨境電商B2B出口監管試點全面複製推廣，德陽海關與當地商務局聯合開展跨境電商企業調研，助推跨境電商綜試區發展。這種方式將助力包括海外倉企業在內的跨境電商出口企業、尤其是中小微企業便利通關。
據介紹，這種通關方式帶來的便利很多。比如，開展跨境電商B2B出口業務的物流企業，在海關備案環節將明確全新身分，簡化B2B出口物流企業備案單證手續。此外，在海外倉業務模式備案上，企業只要在所在地海關完成出口海外倉業務模式備案，就可以在大陸海關範圍內開展跨境電商出口海外倉業務。
下一步，德陽海關將進一步優化服務，說明跨境電商企業「借船出海」，助推「德陽造」文創產品、食品調料、家居門窗等產品，通過跨境電商B2B模式「走出去」，不斷推動德陽跨境電商綜試區高質量發展。
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