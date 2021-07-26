聽新聞
test
0:00 / 0:00

綿竹年畫 搭上跨境電商快車

聯合報 / 大陸特派員王玉燕／台北—德陽報導
綿竹年畫是大陸國家級非物質文化遺產，搭上跨境電商「快車」，通過B2B形式出口。圖／本報四川德陽傳真
綿竹年畫是大陸國家級非物質文化遺產，搭上跨境電商「快車」，通過B2B形式出口。圖／本報四川德陽傳真

7月15日，一批大陸國家級非物質文化遺產—綿竹年畫作品，通過跨境電商B2B（企業對企業）形式出口，發往亞塞拜然。據四川德陽海關相關負責人介紹，這是綿竹年畫首次通過這種方式通關，也是德陽境內跨境電商綜試區通關第一單貨物。

德陽早在2020年4月27日正式獲批設立跨境電子商務綜合試驗區。今年7月1日起，大陸跨境電商B2B出口監管試點全面複製推廣，德陽海關與當地商務局聯合開展跨境電商企業調研，助推跨境電商綜試區發展。這種方式將助力包括海外倉企業在內的跨境電商出口企業、尤其是中小微企業便利通關。

據介紹，這種通關方式帶來的便利很多。比如，開展跨境電商B2B出口業務的物流企業，在海關備案環節將明確全新身分，簡化B2B出口物流企業備案單證手續。此外，在海外倉業務模式備案上，企業只要在所在地海關完成出口海外倉業務模式備案，就可以在大陸海關範圍內開展跨境電商出口海外倉業務。

下一步，德陽海關將進一步優化服務，說明跨境電商企業「借船出海」，助推「德陽造」文創產品、食品調料、家居門窗等產品，通過跨境電商B2B模式「走出去」，不斷推動德陽跨境電商綜試區高質量發展。

電商 海關

延伸閱讀

「51118051」千萬富翁是你嗎？ 5-6月期統一發票特別獎出爐

陳時中指將討論警戒降級指引 侯友宜：新北有幾個備案

查獲違規血氧機近1.6萬台 海關：免證進口僅限1台

廣西自貿區 上半年交易額增長5倍

相關新聞

兩岸微流行／棉花娃娃 追星追出商機

棉花娃娃風潮起自南韓男團EXO的粉絲團。許多棉花娃娃都以明星或影視角色為原型，娃娃玩家與「追星女孩」存在極大重疊，幾乎玩...

綿竹年畫 搭上跨境電商快車

7月15日，一批大陸國家級非物質文化遺產—綿竹年畫作品，通過跨境電商B2B（企業對企業）形式出口，發往亞塞拜然。據四川德...

北京地鐵 便利店試點

設在北京地鐵6號線青年路站內的DELIGOGO便利店，25日開門迎客。當日，北京地鐵三處便利店試點開業經營。

烟花登陸浙江轉移165萬人 啟動自然災害救助四級應急

颱風烟花中午在浙江省舟山普陀沿海登陸，中心附近最大風力達13級，受颱風影響，該省緊急轉移165萬人，浙江省減災委已啟動省...

京九高鐵廣東段 擬11月開通連香港

廣東省發改委25日披露，今年上半年省重點項目完成投資4921億元（人民幣，下同），完成年度計畫投資近62%，為廣東全省投...

長春大火多人跳樓逃生15死25傷 企業法人已被控制

吉林長春一棟物流倉庫建築於24日下午發生火災，據新浪微博吉林長春官方通報（長春發布）指出，現場搜救工作於25日下午5時結...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。