烟花登陸浙江轉移165萬人 啟動自然災害救助四級應急

颱風烟花中午在浙江省舟山普陀沿海登陸，中心附近最大風力達13級，受颱風影響，該省緊急轉移165萬人，浙江省減災委已啟動省級自然災害救助四級應急響應。

大陸中央氣象台最新預報，煙花預計在25日晚至26日凌晨，在浙江平湖到上海浦東一帶沿海再度登陸。氣象部門預計今明兩日浙江舟山、寧波、紹興、杭州北部、嘉興、湖州等地有暴雨，部分大暴雨，局地特大暴雨。

為更好應對颱風，浙江165萬人被臨時轉移到了避災點。杭州國博博覽中心被用作應急避災點開放予群眾，設置熱水裝置、消毒機，提供熱水、泡麵、滷蛋、火腿腸等食物。因每個展館人數多達3000多人，杭州國博博覽中心實時檢測場館溫度，降低安置人員感冒發燒機率。同時場館工作人員24小時駐點，保證做妥防疫措施。

浙江省應急管理廳辦公室副主任樓卿磊表示，烟花登陸後，風速風力沒有明顯減弱，浙北浙中地區大風、強降雨將會持續。目前浙江省防指仍按照原有部署行動，包括修復基礎設施，及時保證供電供水和道路交通恢復，統籌各類搶險救援力量，備足防汛搶險救災物資等，並進一步加強疫情防控。

鐵路交通受風暴影響，長三角鐵路部門公布，北京南至上海方向列車25日下午起停運，入夜後所有方向至上海各個火車站的高鐵列車亦全部停運。