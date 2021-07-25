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長春大火多人跳樓逃生15死25傷 企業法人已被控制
吉林長春一棟物流倉庫建築於24日下午發生火災，據新浪微博吉林長春官方通報（長春發布）指出，現場搜救工作於25日下午5時結束。火災造成15人死亡、25人受傷，目前企業法人已被控制。
通報指，涉事建築為位於淨月高新技術產業開發區的一棟三層建築，該建築為吉林省遠程物流有限公司和李氏婚紗夢想城共用。不少身著婚紗禮服的人跳樓逃生，場面恐怖。
通報又指，當地目前已成立吉林省政府長春市「7·24」重大火災事故調查組，進一步調查事故原因。省市衛健委組成聯合專家組，調集醫療力量和資源，逐一制定救治方案，全力以赴救治傷者，傷者暫無生命危險。遇難者善後工作已同步開展。
24日當晚，長春市委、市政府召開會議，按照省委、省政府專題會議要求，部署全市消防安全專項治理行動，加大力度排查人員密集場所的風險隱患，全面落實各項安全責任措施，遏制此類事故再次發生。
據早前報導，根據現場影片所見，事發時滾滾濃煙中連續有十多人從樓上墜落，十分恐怖，同時有身穿婚紗禮服的人逃出。
《楚天都市報》引述一名目擊者稱，事發時有兩名女子爬到了窗邊，她和同事趕緊搬來梯子將兩人救下。隨後，他們準備去接另一個窗的人，有人等不及救援就已經跳樓逃生。一名曾在事發婚紗攝影店工作的人員表示，他的多名前同事受傷入院，「有燒傷，也有摔傷的。」
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