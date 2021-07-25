快訊

東奧跆拳道／羅嘉翎哭半年熬出銅牌 羅爸：女兒差點放棄

東奧跆拳道／羅嘉翎奪銅牌燦笑喊意外 一聽有獎金500萬瞪大雙眼

聽新聞
test
0:00 / 0:00

烟花直撲浙江 部分地區停電停水

聯合報 / 記者賴錦宏／即時報導
上海外灘，黃浦江水快要淹上外灘馬路。（澎湃新聞）
上海外灘，黃浦江水快要淹上外灘馬路。（澎湃新聞）

颱風烟花直撲浙江及上海等地，暴雨狂下，上海將防汛防颱應急響應升至二級，宣布地鐵多條線路停運、及晚上7時起，所有往上海的高鐵火車全部停駛，上海浦東和虹橋機場，以及杭州機場今日亦取消所有航班。有網友上載災情相求救，引發熱議。

據星島網，烟花登陸時強度為颱風級，中心附近最大風力有13級；中央氣象台預計，烟花今晚將在浙江嘉興到上海浦東沿海，再次登陸，之後可能在華東地區長時間迴旋或滯留，浙江、上海、江蘇、安徽等地，會出現大範圍持續強風雨。

有上海民眾發文，烟花吹襲期間，已經停電好幾個小時，馬路中間數百公尺長的隔離護欄都被吹翻，散落在車道，造成危險。

網友紛紛留言，「颱風太扎心了，斷水斷電斷網，外面的風聲、雨聲，恐怖」、「中國（奧運）跳水隊！上海停電了不能看到實況（哭）」、「今天上海唐突停電的地區還蠻多的，聽說長江隧道還積水了，有些地區電力好像到現在都沒恢復，也不知道現在外頭什麼情況了，只能聽到風呼呼吹」。

不過亦有人批評說，只是個別地區停水停電，卻被寫成全上海大停電，說得太大了，亦有人指「微博熱搜上海停電，看著挺嚇人的，以為又有什麼災害了，原來只是小區停電，很快就會恢復」，網友你一言我一語，引發一輪熱議。

入夜後，上海下著暴雨，風聲淒厲。（新浪微博照片）
入夜後，上海下著暴雨，風聲淒厲。（新浪微博照片）

上海 停電 烟花颱風

延伸閱讀

影／烟花颱風遠離 民眾趁著週末好天氣出遊

烟花到上海12級強風！民航高鐵停開 緊急撤離36萬人

烟花襲華東 陸水利部：太湖、錢塘江等將現超警洪水

烟花颱風走了留下淡水第一漁港滿滿垃圾 議員：從沒這麼髒

相關新聞

烟花直撲浙江 部分地區停電停水

颱風烟花直撲浙江及上海等地，暴雨狂下，上海將防汛防颱應急響應升至二級，宣布地鐵多條線路停運、及晚上7時起，所有往上海的高...

京九高鐵廣東段 擬11月開通連香港

廣東省發改委25日披露，今年上半年省重點項目完成投資4921億元（人民幣，下同），完成年度計畫投資近62%，為廣東全省投...

烟花登陸浙江轉移165萬人 啟動自然災害救助四級應急

颱風烟花中午在浙江省舟山普陀沿海登陸，中心附近最大風力達13級，受颱風影響，該省緊急轉移165萬人，浙江省減災委已啟動省...

長春大火多人跳樓逃生15死25傷 企業法人已被控制

吉林長春一棟物流倉庫建築於24日下午發生火災，據新浪微博吉林長春官方通報（長春發布）指出，現場搜救工作於25日下午5時結...

泉州申遺成功！中國大陸世界遺產總數增至56項

正在福建省福州市舉辦的第44屆世界遺產大會透露，由中國大陸申報的文化遺產項目「泉州：宋元中國的世界海洋商貿中心」，成功地...

烟花到上海12級強風！民航高鐵停開 緊急撤離36萬人

烟花颱風25日中午已在浙江省舟山普陀沿海登陸，上海風雨影響明顯。上海市防汛指揮部25日中午發布消息，截至25日12時，上...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。