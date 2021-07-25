泉州申遺成功！中國大陸世界遺產總數增至56項

正在福建省福州市舉辦的第44屆世界遺產大會透露，由中國大陸申報的文化遺產項目「泉州：宋元中國的世界海洋商貿中心」，成功地被列入《世界遺產名錄》。中國大陸世界遺產總數增至56項。

據大眾日報，本次泉州申遺項目的遺產整體由22處代表性古蹟遺址及其關聯環境構成，分布在自海港經江口平原並一直延伸到腹地山區的廣闊空間內，完整體現了宋元時期泉州富有特色的海外貿易體係與多元社會結構，多角度地支撐了「宋元中國的世界海洋商貿中心」這一價值主題。

泉州是10至14世紀世界海洋貿易網路中高度繁榮的商貿中心之一，作為宋元中國與世界的對話窗口，展現了中國完備的海洋貿易制度體系、發達的經濟水平以及多元包容的文化態度。

會議決議認為，「泉州：宋元中國的世界海洋商貿中心」反映了特定歷史時期獨特而傑出的港口城市空間結構，其所包含的22個遺產點涵蓋了社會結構、行政制度、交通、生產和商貿諸多重要文化元素，共同促成泉州在公元10至14世紀逐漸崛起並蓬勃發展，成為東亞和東南亞貿易網絡的海上樞紐，對東亞和東南亞經濟文化發展做出巨大貢獻。