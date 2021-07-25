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泉州申遺成功！中國大陸世界遺產總數增至56項

聯合報 / 記者賴錦宏／即時報導
泉州石湖村六勝塔見證了古代海上絲綢之路的繁榮與石湖港的發展歷史。（騰訊新聞網）
泉州石湖村六勝塔見證了古代海上絲綢之路的繁榮與石湖港的發展歷史。（騰訊新聞網）

正在福建省福州市舉辦的第44屆世界遺產大會透露，由中國大陸申報的文化遺產項目「泉州：宋元中國的世界海洋商貿中心」，成功地被列入《世界遺產名錄》。中國大陸世界遺產總數增至56項。

據大眾日報，本次泉州申遺項目的遺產整體由22處代表性古蹟遺址及其關聯環境構成，分布在自海港經江口平原並一直延伸到腹地山區的廣闊空間內，完整體現了宋元時期泉州富有特色的海外貿易體係與多元社會結構，多角度地支撐了「宋元中國的世界海洋商貿中心」這一價值主題。

泉州是10至14世紀世界海洋貿易網路中高度繁榮的商貿中心之一，作為宋元中國與世界的對話窗口，展現了中國完備的海洋貿易制度體系、發達的經濟水平以及多元包容的文化態度。

會議決議認為，「泉州：宋元中國的世界海洋商貿中心」反映了特定歷史時期獨特而傑出的港口城市空間結構，其所包含的22個遺產點涵蓋了社會結構、行政制度、交通、生產和商貿諸多重要文化元素，共同促成泉州在公元10至14世紀逐漸崛起並蓬勃發展，成為東亞和東南亞貿易網絡的海上樞紐，對東亞和東南亞經濟文化發展做出巨大貢獻。

泉州22處代表性古蹟遺址包括：九日山祈風石刻、市舶司遺址、德濟門遺址、天后宮、真武廟、南外宗正司遺址、泉州府文廟、開元寺、老君岩造像、清淨寺、伊斯蘭教聖墓、草庵摩尼光佛造像、磁灶窯址、德化窯址、安溪青陽下草埔冶鐵遺址、洛陽橋、安平橋、順濟橋遺址、江口碼頭、石湖碼頭、六勝塔、萬壽塔。

開元寺是宋元時期泉州規模最大、官方地位最突出的佛教寺院，其寺院經濟及多元文化遺跡反應出宋元海洋貿易帶給泉州的經濟繁榮和文化共存特徵。（大眾日報網）
開元寺是宋元時期泉州規模最大、官方地位最突出的佛教寺院，其寺院經濟及多元文化遺跡反應出宋元海洋貿易帶給泉州的經濟繁榮和文化共存特徵。（大眾日報網）
泉州老君岩造像。（大眾日報網）
泉州老君岩造像。（大眾日報網）

世界遺產 遺址

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