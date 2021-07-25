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烟花到上海12級強風！民航高鐵停開 緊急撤離36萬人

聯合報 / 記者賴錦宏／即時報導
煙花颱風將在上海二次登陸，陣風可達十二級，上海市政府要求民眾待在家裡，滅少外出，不要去江邊海邊。（網易新聞）
煙花颱風將在上海二次登陸，陣風可達十二級，上海市政府要求民眾待在家裡，滅少外出，不要去江邊海邊。（網易新聞）

烟花颱風25日中午已在浙江省舟山普陀沿海登陸，上海風雨影響明顯。上海市防汛指揮部25日中午發布消息，截至25日12時，上海已撤離一線海塘外作業施工等人員36萬人，並要求「需轉移人員應轉盡轉」，做好已轉移人員的生活保障。

據新華社報導，上海已經進入颱風7級風圈影響範圍。受其影響，上海24日夜間起風雨漸趨明顯。25日和26日兩天正值天文大潮，預計25日下午至26日，上海沿江沿海仍會出現1米至1.3米風暴潮增水。

截至25日12時，上海全市行道樹等各類樹木倒伏超過1000株，玻璃幕牆等零星墜物6塊，廣告牌、店招店牌墜落損壞35塊，道路積水18處，小區積水6個，居民家中進水1戶。全市無人員傷亡。

截至下午16時，上海電網整體保持安全平穩運行，220千伏及以上主幹電網未出現故障，110千伏及以下電網累計發生線路停運故障108起。

據澎湃新聞報導，7月25日下午，上海地鐵1號線莘莊站外人行天橋部分頂板被吹落，砸斷滬昆線莘莊站接觸網，造成途經的列車受影響中斷運行，現場無人員受傷。

由於將有十二級強風，所有至上海高鐵列車停運，上海關閉外灘和江堤區域及所有大型公園，要求民眾減少外出，不要靠近江邊和海邊。

今天全天，上海浦東和虹橋機場的進出港航班全部取消。各航空公司拿繩索固定飛機。

為最大限度減少颱風對旅客運輸組織的影響，確保旅客列車運行安全，鐵路部門決定，今天13:30後，北京南至上海方向列車停運。今天19:00以後，所有方向至上海各個火車站的高鐵列車全部停運。

據網易新聞報導，受烟花颱風影響，上海風大雨急。從昨天20時至今天8時許，松江、中心城區和浦東成為全市累積降雨量最多的地方，分別達到42.8毫米、41.7毫米和40.2毫米。其中，位於徐匯區的康健新村以51.7毫米雨量，成為全市下雨量最大的氣象站點。

預計未來烟花將以每小時10~15公里的速度向西北偏西方向移動，強度變化不大，穿過舟山群島進入杭州灣後移速緩慢，將於25日半夜到26日早晨在嘉興海鹽到上海金山一帶沿海再次登陸。

東航技術人員24日晚連夜用工具將飛機固定，以免飛機被強颱煙花吹襲，造成損失。（網易新聞）
東航技術人員24日晚連夜用工具將飛機固定，以免飛機被強颱煙花吹襲，造成損失。（網易新聞）
上海市政府24日晚和25日上午，已緊急轉移卅三萬人，高鐵列車全部停運，外灘江堤區域臨時關閉。（網易新聞）
上海市政府24日晚和25日上午，已緊急轉移卅三萬人，高鐵列車全部停運，外灘江堤區域臨時關閉。（網易新聞）

上海 烟花颱風

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