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烟花襲華東 陸水利部：太湖、錢塘江等將現超警洪水

聯合報 / 記者羅印冲/即時報導
大陸水利部示警，太湖、錢塘江等將現超警洪水。觀察者網
大陸水利部示警，太湖、錢塘江等將現超警洪水。觀察者網

颱風烟花今天中午到傍晚在浙江象山到江蘇啟東一帶沿海登陸，並有可能在華東地區迴旋。大陸水利部發文稱，預計未來3天，江南東北部、江淮大部及海南西部南部等地將有大到暴雨，其中浙江大部、上海、江蘇南部、海南南部等地部分地區將有大暴雨到特大暴雨。

受其影響，太湖及周邊河網地區，浙江錢塘江、曹娥江、椒江，安徽青弋江水陽江、巢湖和滁河，江蘇秦淮河及里下河地區等主要江河將發生超警洪水，暴雨區內部分河流可能發生較大洪水。

大陸水利部指出，要強化颱風烟花防範措施。颱風登陸期間恰逢天文大潮，可能出現風、雨、潮三碰頭，要密切監視颱風行進路線，以中小河流、中小水庫安全度汛及山洪災害防禦為重點，提前做好防範應對，確保人民生命財產安全。

為做好颱風引起的暴雨洪水防範工作，有關流域管理機構和省（直轄市）水利部門緊急動員，取消週末休息，全力以赴防禦颱風烟花帶來的強降雨。

太湖局將水旱災害防禦應急響應提升至Ⅱ級，強化工程調度，督促地方加強沿長江、沿杭州灣閘（泵）排水，加快預降河湖水位，立足最不利情況迎戰颱風暴雨；緊盯水庫安全不放鬆，派出工作組深入一線、靠前指導，重點關注山洪災害、中小河流、中小水庫，尤其是督促病險水庫主汛期原則上空庫運行，做好下游群眾轉移避險工作。

上海市啟動防汛防颱Ⅲ級應急響應，對沿江沿海潮位、水閘運行調度、排水系統運行情況等進行分析研判，開啟全市各排水水閘全力排水，按照內河堤防最低設計水位進行預降，騰出庫容4.7億立方公尺。對黃浦江、蘇州河堤防及全市海塘開展10輪巡查；搶險隊伍、物資設備全面進崗到位，隨時投入搶險，物資倉庫實行24小時值守，準備隨時應對搶險需要。

江蘇省啟動防颱風Ⅲ級應急響應，重點抓好水位預降，沿江水閘、泵站聯合運行，全力排水，盡可能降低蘇南運河水位；三河閘、高良澗閘、二河閘在控制下游河道不超警的條件下，盡可能加大泄量，盡快降低洪澤湖水位；沿海五大港閘繼續全力排水，預降裡下河地區水位。

浙江省將水旱災害防禦（防颱）應急響應提升至Ⅰ級，洪水預報加密至1小時一報，7月19日以來，全省大中型水庫預洩水量8.6億立方公尺，沿海各平原排水6億立方公尺；對全省841條標準海塘逐條進行排查，下發海塘防潮、病險水庫、屋頂山塘和農飲工程、小流域山洪災害等4類風險提示單；派出11個工作指導組、2個水庫安全度汛檢查組前往全省11個市開展工作指導；調撥5萬條麻袋和2台大型排澇泵車到舟山、寧波支援防颱風一線。

颱風 水庫 暴雨

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