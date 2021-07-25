河南農村災情慘重 已致7官員防汛殉職

河南多個縣市周末仍然有雨，農村災情慘重，其中鶴壁市淇縣昨部署泄洪，全員撤離。鄭州官方昨晚公布，雨災至今有7名官員幹部在防汛期間遇難。另外，颱風「烟花」預計今午在浙江舟山一帶登陸，浙江、上海等地嚴陣以待，杭州機場九成航班取消。

據星島網報導，除了省會鄭州，河南其他市縣和農村地區的災情嚴重。北部的新鄉市和鶴壁市，洪水淹沒大量房屋、沖毀農田並沖走牛羊，衛河決堤造成險情。新鄉市有近130萬人受災，從航拍機看到，當地大面積村莊、社區、農田、道路被洪水淹沒，水深處達2公尺以上，一層建築幾乎沒頂。村民大部分已疏散轉移至附近救助點。

官方昨公布，鄭州市有7名官員、幹部在防汛搶險中殉職，包括新密市發改委副主任王俊杰，其他大部分是基層幹部。

大陸國家鐵路集團昨通報，因應河南連日受暴雨侵襲、主要運輸通道受阻，多區電煤供應告急，鐵路部門決定每天向河南運送60列電煤，保障當地盡快恢復生活秩序。電煤將從山西、陝西、內蒙古、新疆等地調運。

受颱風「烟花」逼近影響，浙江、上海等地昨起出現大雨或暴雨，對航空運輸造成嚴重影響。杭州蕭山機場今將有9成以上航班取消。上海虹橋、浦東兩大機場也進入抗風備戰狀態。交通運輸部啟動防御颱風二級響應。