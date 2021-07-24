記取鄭州教訓！烟花颱風來襲 浙江、上海全面備戰

大陸中央氣象台預估，烟花颱風將於25日下午到夜間在浙江舟山到玉環一帶沿海登陸，登陸後強度將逐漸減弱，但可能在華東地區迴旋。鑑於河南鄭州的慘痛教訓，首當其衝的浙江，24日上午已將全省防颱應急響應提升至一級的最高等級。上海地鐵、鐵路也已全面備戰。

根據大陸中央氣象台24日10時發布的颱風預警，烟花颱風中心附近最大風力達13級（40米/秒），正以每小時15公里左右的速度向北偏西方向移動，逐漸向浙江中北部一帶沿海靠近。

隨著烟花颱風逼近，預估24日14時至25日14時， 浙江東北部、上海南部等地的部分地區將有大暴雨，局部地區甚至會出現特大暴雨（250-300毫米）。

浙江省委書記袁家軍24日上午宣布，浙江全省提升防颱風應急響應至一級。袁家軍要求，要把防汛防颱作為當前最緊迫的任務，「立馬行動起來、全副武裝起來」，「堅決打贏防禦颱風『烟花』這場硬仗」。

上海中心氣象台24日13時也提升颱風預警信號等級，並提醒上海市民，烟花颱風24日到26日將給上海帶來明顯風雨。強降水主要會集中在25至26日，雨量可達暴雨到大暴雨，局部地區甚至會出現250-350毫米的降雨量。

受烟花颱風影響，24日截至13時，浦東機場進港取消246架次，出港取消201架次；虹橋機場進港取消35架次，出港取消31架次。預計烟花颱風後續對上海兩大機場航班運行還會帶來更明顯的影響。

此外，上海地鐵也宣布，運營時如颱風來臨，高架線路將實施限速或停運措施。一旦當風力達到9級以上，3號線、5號線、16號線、17號線、浦江線、磁浮線等線路可能全線停駛，其他地鐵路線也可能部分停運。