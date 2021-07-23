網紅加油站玩仙女棒、吸菸！ 打卡照曝光網嚇壞：玩命

加油站內燃點火種絕對是玩命之舉，一旦發生意外隨時釀成嚴重後果！有香港攝影師日前在社群平台上傳多張人像照，只見照片中女模特兒在加油站範圍內玩仙女棒及吸煙，引起網友關注安全問題，直言猶如「玩命」，不過經網上熱議後，攝影師及模特兒已迅速刪除貼文。

有網友在香港網路論壇「連登討論區」發文，指有攝影師近日在Instagram上傳一系列作品，顯示一位女模在加油站範圍內，以僅相距一條車道的位置，舉起2支正在燃點、俗稱「仙女棒」的小煙火棒，而另一照片則顯示露肩的女模正坐在加油站的欄杆上呼出煙圈，疑似正在吸煙，讓原PO忍不住質疑「很瘋狂，女模特和攝影師都有問題，等等玩到爆炸怎麼辦」。

至於女模特兒也有在其擁有2.1萬名追蹤者的IG，貼出同一場景的照片，有網友在照片下留言質疑在「加油站放煙火」，她則「耍花招」回應稱「壞過凱婷（香港網路流行語，常用在被人指責時回應）」。而其他網友看到這批攝影作品都頓時嚇壞，認為此舉非常危險，「後面2 個職員怕得腳也震了」，有人則說如果個個跟她們這樣「打卡」，加油站隨時爆炸，「油站到處都是油漬，真不是開玩笑的」。

香港網紅在加油站範圍內點燃仙女棒、吸菸，一系列照片在網路曝光後，引發爭議。圖擷自 連登討論區

律師陸偉雄接受《香港01》訪問表示，加油站範圍有貼出告示列明「不准吸煙」，但由於只有照片或影像，就很難在毫無合理疑點下指控吸煙，照片中的人以「只是吸煙動作」為辯解，因此除非現場即時攔截，否則都難以入罪。

至於燃點「仙女棒」方面，陸偉雄受訪表示，若蠟燭成份內含有火藥，即屬犯法，又指雖然蠟燭及滴滴金含有火藥較少，但只要有燃放或販賣即屬違法。

根據香港法律第295章《危險品條例》第六條，非法藏有煙花爆竹，最高可罰款2.5萬元及監禁6個月；根據《簡易治罪條例》第四條，任何人燃放煙花爆竹，以致對任何人造成損害或危險即屬違法，可罰款500元或監禁3個月。

※ 提醒您：抽菸，有礙健康

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文章授權轉載自《香港01》