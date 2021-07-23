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警方認證吳亦凡與網美有性關係 LV終止合作

聯合報 / 記者蔡敏姿／即時報導
大陸男星吳亦凡與網紅都美竹，被北京市公安局朝陽分局通報雙方發生性關係。 圖／擷自吳亦凡、都美竹微博
大陸男星吳亦凡與網紅都美竹，被北京市公安局朝陽分局通報雙方發生性關係。 圖／擷自吳亦凡、都美竹微博

大陸男星吳亦凡捲入性醜聞案，路易威登（Louis Vuitton）官方微博23日公告，鑒於警方相關通報，路易威登宣布終止與吳亦凡合作關係。

北京市公安局朝陽分局22日通報，稱吳亦凡、都美竹有發生性關係，並互加微信；江蘇男子劉某迢看到網路炒作信息後，冒充相關關係人，對涉事雙方進行詐騙。目前，劉某迢已被刑拘，吳亦凡誘騙女性等相關行為正在調查中。

路易威登官方微博本周一公告稱，高度重視此次針對吳亦凡的指控，並已暫停合作關係，直至司法調查結果公布。稍早，吳亦凡工作室發布聲明，至今與當事人都美竹只見過一面，都美竹行為是誹謗和勒索，並表示已啟動法律追責程序。

上周吳亦凡被曝「欺騙多位女性感情，其中包括未成年少女」的醜聞，引爆大陸輿論討伐。騰訊視頻、德國高端紙巾品牌得寶（Tempo）、康師傅冰紅茶等陸續表態，終止與吳亦凡的一切品牌合作。

吳亦凡桃色紛爭一發不可收拾，連丟16支代言，以每支代言賠償約462.9萬美元計算，其資產就蒸發約7,126萬美元。

「中國電視劇製作產業協會青年工作委員會」20日發出封殺令，表明對劣跡藝人零容忍，不會再提供任何機會。央視網也發文撻伐：「有必要對失德劣跡者進行針對性的制度約束，通過行業自律倒逼藝人提高道德修養。」

國際奢侈品品牌路易威登(Louis Vuitton)官方微博23日公告，鑒於警方相關通報，宣布終止與吳亦凡合作關係。照片／LV官方微博
國際奢侈品品牌路易威登(Louis Vuitton)官方微博23日公告，鑒於警方相關通報，宣布終止與吳亦凡合作關係。照片／LV官方微博

醜聞 吳亦凡

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