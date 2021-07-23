河南水災 翼龍無人機協助恢復通訊

中國河南省近日遭遇特大暴雨並導致嚴重水災，不少地方對外通訊中斷，據報導，官方為此派出翼龍無人機前往協助恢復通訊。

香港多家媒體報導，20日，鄭州下轄的縣級市鞏義市米河鎮因暴雨被淹沒，兩萬多人受災；21日，洪水退去，但多處通訊光纜切斷，對外界失去聯繫。

為此，有關方面從貴州派出翼龍-2H應急救災無人機飛往米河鎮，為災民提供對外通訊服務。

據報導，21日晚，米河鎮村民收到一條手機簡訊，內容是「鄉親們，因暴雨致通信（訊）中斷，應急管理部緊急調派翼龍無人機抵達你鎮上空」。

報導表示，翼龍在米河鎮上空搭建了空中行動4G基站，定向恢復了50平方公里的行動公網通訊及聲音視訊通訊網路，讓村民有5個小時可與外界聯繫。

據報導，翼龍-2H應急救災型無人機是中國航空工業為應急管理部打造的應急通訊力量，可定向恢復50平方公里的行動通訊，建立覆蓋1萬5000平方公里的聲音視訊通訊網路。

它可透過融合空中組網、高點中繼等技術，實現圖像、語音、數據上下貫通及橫向互聯。

另據報導，除了翼龍無人機，中國官方這次也動用了多個國產衛星投入河南救災，包括上月升空的「風雲四號」B星氣象衛星，以及「高分三號」衛星、「高分六號」衛星，對災區進行觀測。

網上資料顯示，翼龍為中國自行研發的軍用無人機，翼龍-II最大飛行高度9000公尺，最大飛行時速370公里，最大飛行重量4.2噸。

翼龍-II曾在中國閱兵場上亮相，當時機翼掛載了12枚小型飛彈。據分析，翼龍可以執行偵察及對地打擊等任務。