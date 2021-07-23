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煙花颱風來襲 福建、浙江、上海嚴陣以待
根據大陸中央氣象台預報，煙花颱風預計25日白天將在浙江北部到福建北部一帶沿海登陸。由於有河南鄭州的慘痛教訓，福建、浙江、上海無不嚴陣以待。上海中心氣象台23日上午7時已發布颱風藍色預警，為上海今年第一個颱風預警信號，上海市防汛指揮部也立即啟動全市防汛防颱風IV級響應行動。
大陸中央氣象台表示，今年第6號颱風「煙花」23日9時距離浙江省象山縣南偏東方向約670公里，約為北緯24.3度、東經125.4度位置，中心附近最大風力達14級。
預計煙花颱風將以每小時15公里左右的速度向北偏西方向移動，強度逐漸加強。23日夜間移入東海東南部海面，然後轉向西北方向移動，逐漸向浙江北部到福建北部一帶沿海靠近。
大陸中央氣象台預估，23日8時至24日8時，浙江中東部、台灣大部分地區將有大到暴雨，台灣北部和中部有大暴雨，其中台灣北部部分地區恐出現特大暴雨（250-300毫米）。
據中新社報導，福建省早前已將東經121.5度以東海域作業漁船全部撤離，漳州、泉州、寧德、平潭綜合實驗區等地已啟動防颱Ⅳ級應急響應，漳州並啟動防暴雨洪澇Ⅳ級響應。
浙江省水利廳、浙江省氣象局23日7時30分聯合發布山洪災害藍色預警，預計23日8時至24日8時，海曙區、北侖區、鄞州區、象山縣、寧海縣、臨海市等地可能發生山洪災害，應密切關注天氣形勢及雨水情變化。
上海市氣象局預估，受颱風外圍影響，23至24日，上海陸地東北風最大陣風6-7級，沿江沿海地區8-9級，洋山港區和上海市沿海海面9-10級。另，24日-26日上海雨量可達暴雨，局部地區可能出現大暴雨，過程累積雨量將達120-180毫米，局部地區甚至會達到200-350毫米。
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