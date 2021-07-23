快訊

蘇貞昌：三級警戒7月27日降為二級警戒

震撼！王文淵交棒 王家全面退出台塑四寶第一線經營

聽新聞
test
0:00 / 0:00

煙花颱風來襲 福建、浙江、上海嚴陣以待

聯合報 / 記者林則宏／即時報導
大陸中央氣象台23日6時發布的煙花颱風路徑預報圖。（取自大陸中央氣象台網站）
大陸中央氣象台23日6時發布的煙花颱風路徑預報圖。（取自大陸中央氣象台網站）

根據大陸中央氣象台預報，煙花颱風預計25日白天將在浙江北部到福建北部一帶沿海登陸。由於有河南鄭州的慘痛教訓，福建、浙江、上海無不嚴陣以待。上海中心氣象台23日上午7時已發布颱風藍色預警，為上海今年第一個颱風預警信號，上海市防汛指揮部也立即啟動全市防汛防颱風IV級響應行動。

大陸中央氣象台表示，今年第6號颱風「煙花」23日9時距離浙江省象山縣南偏東方向約670公里，約為北緯24.3度、東經125.4度位置，中心附近最大風力達14級。

預計煙花颱風將以每小時15公里左右的速度向北偏西方向移動，強度逐漸加強。23日夜間移入東海東南部海面，然後轉向西北方向移動，逐漸向浙江北部到福建北部一帶沿海靠近。

大陸中央氣象台預估，23日8時至24日8時，浙江中東部、台灣大部分地區將有大到暴雨，台灣北部和中部有大暴雨，其中台灣北部部分地區恐出現特大暴雨（250-300毫米）。

據中新社報導，福建省早前已將東經121.5度以東海域作業漁船全部撤離，漳州、泉州、寧德、平潭綜合實驗區等地已啟動防颱Ⅳ級應急響應，漳州並啟動防暴雨洪澇Ⅳ級響應。

浙江省水利廳、浙江省氣象局23日7時30分聯合發布山洪災害藍色預警，預計23日8時至24日8時，海曙區、北侖區、鄞州區、象山縣、寧海縣、臨海市等地可能發生山洪災害，應密切關注天氣形勢及雨水情變化。

上海市氣象局預估，受颱風外圍影響，23至24日，上海陸地東北風最大陣風6-7級，沿江沿海地區8-9級，洋山港區和上海市沿海海面9-10級。另，24日-26日上海雨量可達暴雨，局部地區可能出現大暴雨，過程累積雨量將達120-180毫米，局部地區甚至會達到200-350毫米。

大陸中央氣象台23日6時發布的煙花颱風未來24小時降水預報圖。（取自大陸中央氣象台網站）
大陸中央氣象台23日6時發布的煙花颱風未來24小時降水預報圖。（取自大陸中央氣象台網站）

上海 颱風 暴雨 烟花颱風

延伸閱讀

「烟花」來襲 「中國詞彙」終在台灣登堂入室

烟花颱風今晚到明上午最接近 各地風雨加大尤其北台灣

「烟花沒來台灣真好」 彭啟明：教科書的經典颱風

烟花颱風各地風雨影響時程看這 深夜到明晨風雨最大

相關新聞

煙花颱風來襲 福建、浙江、上海嚴陣以待

根據大陸中央氣象台預報，煙花颱風預計25日白天將在浙江北部到福建北部一帶沿海登陸。由於有河南鄭州的慘痛教訓，福建、浙江、...

網籲設「女性專用車廂」 重慶當局拒絕：歧視遵紀守法的男性

2017年，中國廣州、深圳地鐵相繼設立女性優先車廂，至今已有4年。近期，有重慶網友希望當地設立女性專用車廂、弱冷車廂等，但重慶軌道交通拒絕，並解釋稱此舉對遵紀守法的男性而言，是一種歧視或不信任，也會加大乘坐在一般車廂內女性乘客的心理壓力。

廣東珠海隧道透水事故 被困14人全部遇難

中國廣東省珠海市石景山隧道15 日凌晨發生透水事故，導致14名施工人員被困失聯。據報導，救援人員中午在事故現場發現並確認...

恒大財產遭凍結 中國房地產面臨崩潰？

近年深陷巨債危機的中國房企龍頭「恒大集團」，日前遭到中國法院裁定凍結銀行存款1.32億人民幣，事發當日恒大集團企業股價受挫，總市值蒸發740億港元，恒大集團相關債券也重跌超過一成。

廣東珠海隧道工程滲水事故 14名受困者全數罹難

據央視新聞報導，廣東省珠海市石景山施工隧道15日3時30分左右發生透水事故，導致14名施工人員被困。經連日來不間斷搜救，...

臥龍基地雙喜臨門 大熊貓平平、喬伊同日產下雙胞胎

中國大熊貓保護研究中心臥龍神樹坪基地一日雙喜，大熊貓「平平」與「喬伊」同日產崽，都是雙胞胎。

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。