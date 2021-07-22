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網籲設「女性專用車廂」 重慶當局拒絕：歧視遵紀守法的男性

香港01 / 林芷瑩
廣州、深圳設有女性專用車廂，近期有重慶民眾希望當地也能效仿設立，但重慶當局回應拒絕。 圖／視覺中國
廣州、深圳設有女性專用車廂，近期有重慶民眾希望當地也能效仿設立，但重慶當局回應拒絕。 圖／視覺中國

2017年，中國大陸廣州、深圳地鐵相繼設立女性優先車廂，至今已有4年。近期，有重慶網友希望當地設立女性專用車廂、弱冷車廂等，但重慶軌道交通拒絕，並解釋稱此舉對遵紀守法的男性而言，是一種歧視或不信任，也會加大乘坐在一般車廂內女性乘客的心理壓力。

《觀察者網》報導，有網友在「重慶網路問政平台」提問表示，上月25日曾親眼目睹有女性被人「鹹豬手」，由於地鐵常常是人擠人，前胸貼後背，為了防止「鹹豬手」等行為發生，建議重慶軌道交通在高峰時段劃出女性專用車廂、弱冷車廂等。

重慶軌道交通上周三（14日）回覆稱，暫不設置女性專用或弱冷車廂，原因是設立女性專用車廂仍然存在較大爭議，除了是歧視遵紀守法的男性，對其他車廂的女性乘客造成心理壓力外，更是無形中排斥了男性平等享用公共資源的權利，容易在上班高峰期造成不便。

重慶軌道交通續稱，在早晚高峰時段，軌道集團在大客流車站站台配備安全引導員，引導乘客安全、有序乘車，保障老弱病殘孕乘客的乘車安全；若乘客遇到困難可以大聲呵斥，並向周圍乘客、車站工作人員求助，及時制止、報警，同時盡量尋找目擊者作證。

關於設置弱冷車廂的問題，因為重慶軌道交通列車是前後貫通制式，每節車廂之間沒有物理隔斷，列車運行中前端空氣會往後端流通循環，因此即使分區設置強、弱冷車廂，列車內各車廂溫度也會因列車的空氣循環影響分區製冷效果。

重慶軌道交通公司表示，設置女性專用車廂，恐怕有歧視遵紀守法男性的含義。 圖／網路截圖
重慶軌道交通公司表示，設置女性專用車廂，恐怕有歧視遵紀守法男性的含義。 圖／網路截圖

事件引起網友討論，不少人都認同重慶軌道交通的說法，認為設置女性專用車廂是「治標不治本」，社會應該加強對性犯罪的懲治力度，亦有人表示設置女性專用車廂是對男女雙方的歧視，遵紀守法的男性不會希望女性被騷擾。

目前，中國只有廣州、深圳地鐵設有女性車廂。值得注意的是，兩地的「女性車廂」均為倡導性質，並非女性專用。據介紹，深圳是中國首個試行設置地鐵女士優先車廂，在1、3、4、5號線雙方向列車的首、末節車廂設置；廣州地鐵則在地鐵一號線往廣州東站方向的最後一節車廂，以及往西朗方向的第一節車廂設有女性車廂，在工作日繁忙時間提倡供女性乘客優先使用，其他時段則作為普通車廂使用。

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文章授權轉載自《香港01》

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2017年，中國廣州、深圳地鐵相繼設立女性優先車廂，至今已有4年。近期，有重慶網友希望當地設立女性專用車廂、弱冷車廂等，但重慶軌道交通拒絕，並解釋稱此舉對遵紀守法的男性而言，是一種歧視或不信任，也會加大乘坐在一般車廂內女性乘客的心理壓力。

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