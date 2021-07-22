武漢P4實驗室：從未發生病原洩漏和人員感染

中國科學院武漢病毒所研究員袁志明今天說，武漢P4實驗室自2018年正式投入運行以來，沒有發生過任何病原洩露和人員感染事故。

針對有媒體報導「武漢病毒研究所有3名研究人員曾於2019年11月份到醫院就診，其症狀和COVID-19是一致的」，身兼武漢P4實驗室主任的袁志明說，要搞清事實真相很簡單，就是告訴他們這3個人的姓名，真相就可以水落石出，但直到現在他們並沒有收到任何回應。

中國國務院新聞辦公室今天舉行「新冠病毒溯源情況新聞發布會」，袁志明在會中作以上表示。

袁志明說，武漢P4實驗室按照國際要求和國家標準進行設計、建設和運行，不僅具有穩定可靠的生物安全防護設施，還建立了一套完整的生物安全管理體系和一支專業化的支撐、管理和維護人員隊伍。他可以肯定地說，武漢P4實驗室的硬體設施、管理水平、人員隊伍和工作方式，和目前世界上運行的其他P4實驗室是一樣的。

袁志明並強調以下三點：

一、2019年12月30日之前，武漢病毒研究所沒有接觸、保藏和研究過新型冠狀病毒（SARS-CoV-2）。

二、武漢病毒研究所從來沒有設計、製造和洩漏新冠病毒。

三、目前為止武漢病毒研究所的職工和研究生，保持新冠病毒的「零感染」。

袁志明表示，面對突發的COVID-19疫情，武漢病毒研究所利用長期以來積累的平台、技術和人才優勢，迅速確定是新型冠狀病毒，分離得到了病毒毒株，測定了全基因組序列，並於2020年1月12日向世界衛生組織（WHO）提交了全基因組序列。這些重要的研究結果，為全球開展病原檢測、抗病毒藥物篩選和疫苗研究提供了基礎，也為全球抗擊疫情贏得了時間。

他說，武漢病毒研究所在分離獲得新冠病毒毒株後，組織開展抗病毒藥物篩選、疫苗研究和動物模型的建立工作，為科技抗疫提供了有效的支撐。