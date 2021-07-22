河南水災罹難者增至33人 多地持續降下暴雨

河南省應急管理廳22日上午表示，本月16日以來的這輪強降雨，已經造成河南全省103個縣（市、區）877個鄉鎮300.4萬人受災，因災死亡33人，失蹤8人。全省直接經濟損失粗估達人民幣12.2億元（約新台幣52.5億元）。

21日災情最嚴重的鄭州，雨勢已趨緩，市區交通正在陸續恢復中，但河南部分地區22日卻持續降下暴雨。

新華社報導，河南省新鄉市從17日8時到22日6時持續出現特大暴雨，最大降水量達907毫米。全市175個氣象站點中，累計雨量達700毫米以上的有14個，600-700毫米有26個站點，500-600毫米有26個站點，400-500毫米有37個站點。

過去幾天，新鄉市最大小時雨量達149.9毫米，並曾出現兩小時累計降雨達267.4毫米。最強降水時段出現在20日5時到22日5時，累計雨量為812毫米。

新華社指出，新鄉市最大降雨量、最大小時雨量、最大兩小時雨量、最強時段降雨量均與鄭州相當。

受此影響，截至21日22時30分，新鄉市受災人口已經達到47萬多人，農作物受災面積5.5萬多公頃。

此外，河南省安陽市19日至22日平均雨量也達到304.6毫米，6處氣象站點測得超過600毫米雨量。當地已提前預警安全轉移7萬3,722位民眾。