快訊

政院拍板：取消7月夏日電價、用電大戶設一千度上限

直播／7月27日降警戒不解封措施 政院最新說明

聽新聞
test
0:00 / 0:00

河南水災罹難者增至33人 多地持續降下暴雨

聯合報 / 記者林則宏／即時報導
河南省因連續暴雨已導致33人不幸罹難。圖為鄭州市區21日空拍景象。中新社
河南省因連續暴雨已導致33人不幸罹難。圖為鄭州市區21日空拍景象。中新社

河南省應急管理廳22日上午表示，本月16日以來的這輪強降雨，已經造成河南全省103個縣（市、區）877個鄉鎮300.4萬人受災，因災死亡33人，失蹤8人。全省直接經濟損失粗估達人民幣12.2億元（約新台幣52.5億元）。

21日災情最嚴重的鄭州，雨勢已趨緩，市區交通正在陸續恢復中，但河南部分地區22日卻持續降下暴雨

新華社報導，河南省新鄉市從17日8時到22日6時持續出現特大暴雨，最大降水量達907毫米。全市175個氣象站點中，累計雨量達700毫米以上的有14個，600-700毫米有26個站點，500-600毫米有26個站點，400-500毫米有37個站點。

過去幾天，新鄉市最大小時雨量達149.9毫米，並曾出現兩小時累計降雨達267.4毫米。最強降水時段出現在20日5時到22日5時，累計雨量為812毫米。

新華社指出，新鄉市最大降雨量、最大小時雨量、最大兩小時雨量、最強時段降雨量均與鄭州相當。

受此影響，截至21日22時30分，新鄉市受災人口已經達到47萬多人，農作物受災面積5.5萬多公頃。

此外，河南省安陽市19日至22日平均雨量也達到304.6毫米，6處氣象站點測得超過600毫米雨量。當地已提前預警安全轉移7萬3,722位民眾。

鄭州 暴雨

延伸閱讀

河南暴雨康師傅倉庫坍塌 沖出30萬瓶飲料民眾洪水中瘋搶

稱鄭州地鐵被淹是報應 房產企業高層被革職

河南暴雨官媒播抗日神劇被指「失聲」 網提示後轉播災情新聞

「河南暴雨如果你處在經期」登熱搜 籲女性防止感染網讚暖心

相關新聞

廣東珠海隧道工程滲水事故 再尋獲10名遇難人員

廣東省珠海市一處興建中的隧道工程，本月15日凌晨發生滲水事故，導致14名人員受困其中。據央視新聞報導，21日深夜又發現1...

河南水災罹難者增至33人 多地持續降下暴雨

河南省應急管理廳22日上午表示，本月16日以來的這輪強降雨，已經造成河南全省103個縣（市、區）877個鄉鎮300.4萬...

大陸自主技術到位 時速600公里磁浮列車青島問世

隨著兩聲長五秒的鳴笛聲，藍黑銀流線形組成的磁浮列車車頭緩緩駛出，這是由中國中車研製、具完全自主智慧財產權的時速600公里...

四川南充／絲綢源點 古今一線牽

「源遠流長嘉陵江，千年綢都南充城。」四川省南充市，是大陸南方絲綢之路起點城市；而早在3,000多年前的西周初年，南充的絲...

四川南充／千里嘉陵江 水清生態美

嘉陵江，是長江上游支流，發源於秦嶺北麓的陝西省鳳縣代王山，從陝甘的崇山峻嶺一路奔流而來，將最柔美的300公里身段留在了南...

四川南充／觀百牛渡江 品味農村情

隨著柵欄門開啟，上百頭牛兒浩浩蕩蕩衝向嘉陵江，這群牛兒的目的地，是位於江心的太陽島。今年4月30日，南充市2021年嘉陵...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。