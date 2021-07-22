長江源科考 21日在西寧啟動

經過多年保護與修復，長江源頭地區生態「健康」狀況怎麼樣？7月21日在青海省西寧市啟動的2021年長江源綜合科學考察將為長江源區進行定點「體檢」。其中長江源的水資源和水生態保護狀況、高原生態固碳特徵與過程將成為此次科考的重點。

新華社報導，2021年長江源綜合科考由長江水利委員會主導。結合3月1日起施行的長江保護法，長江科學院、長江技術經濟學會以及青海省水利廳等單位將對長江正源沱沱河、南源當曲、北源楚瑪爾河的水資源和生態保護狀況開展綜合科學考察。考察內容包括水文、泥沙、河道河勢、水生態環境、水土流失、植被土壤、冰川地貌等。

長江源頭生態系統的固碳能力研究成為今年新增的科考內容。此次科考將系統考察研究長江源頭的河流沼澤演替機制，探尋河流沼澤濕地水體中碳物質含量的時空分布特徵和環境控制因子，定量估算長江源頭典型河流濕地系統固碳潛力，為系統研究青藏高原大江大河源頭生態系統的固碳特徵、演變過程、未來趨勢提供前瞻性、基礎性理論支撐。

此次考察將深入了解長江源區的生態環境現狀，特別是研究氣候變化、河道演變、徑流變化對江源生態環境的影響，對長江源區主要的河流魚類資源、水體微生物群落等生物多樣性情況開展調查，為長江保護、三江源生態環境保護及長江源區水生態環境演變與適應性保護對策研究等科研項目提供基礎數據。