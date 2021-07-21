雲南瑞麗市防疫升級 違者大砍各項權益福利

雲南瑞麗市本土COVID-19疫情至今已超過半個月，當地今天將居家隔離管控措施再升級，要求做到「足不出戶」，違者不但拘留、罰款，子女將來不得就讀城區學校，多項權益福利都將取消。

根據瑞麗市衛生健康局官方微信「健康瑞麗」，瑞麗市今天針對疫情期間居家隔離發出「10個一律」管控措施的通告，包括「一律給予頂格處罰」、「一律實行封閉管理」、「一律嚴管出租房屋」、「一律公開曝光震懾」、「一律實行舉報有獎」等。

根據新規，不執行居家隔離決定的人員，一律處以10日行政拘留，並處罰款人民幣500元（約新台幣2150元），構成犯罪的由司法機關立案查處。黨政機關、村（社區）一年內不向這些人員提供政務服務，政審或函詢調查時，一律從嚴審核，原則上不予通過。

此外，這些人員的子女在幼兒園、小學、初中、高中新生錄取時，一律不得就讀城區學校；一律取消邊民補助、集體經濟收益分配及政策性優惠補貼，不得為其本人及同戶人員提供新宅基地及申報新建住房；一律暫停本人及其直系親屬辦理公司、個體工商戶營業執照，已辦理的營業執照要列入異常經營名單。

根據規定，居家隔離區域內所有社區、村民小組、生活社區等全面實行封閉式管理，必須做到足不出戶，僅保留一個通道，其餘通道一律使用鐵皮或防爆網物理封閉，嚴禁人車通行，24小時嚴格值守。

即使是用直播做生意也算違規，一律停業整頓或吊銷營業執照，除了人員處罰，用於直播銷售的珠寶玉石，直播使用的電腦、手機等也全部沒收。

居民舉報違反居家隔離規定等，經查證屬實的，每起獎勵500元。舉報網路直播活動，經查證屬實的，10人以下每起獎勵1000元，10人以上每起獎勵2000元。

瑞麗市與緬甸木姐接壤，是中國與緬甸間重要邊境口岸，也面臨疫情傳播的高風險。去年9月至今年3月下旬，瑞麗曾3度爆發COVID-19（2019冠狀病毒疾病）疫情，今年7月4日至今是第4度爆發本土疫情。

據雲南衛生健康委員會，截至20日，雲南現有確診267例，其中本土82例，境外移入185例；無症狀感染者31例，其中本土2例，境外移入29例。這些病例主要集中在瑞麗，瑞麗過去2天共新增10例確診。