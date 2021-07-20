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烟花颱風增強為中颱！最新路徑北修 仍不排除登陸

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鄭州大雨地鐵車廂被淹 乘客下半身泡在水裡

聯合報 / 記者陳言喬／即時報導
鄭州遭遇大雨，大水沖進地鐵站，地鐵車廂被淹，乘客泡在水中。（海客新聞）
鄭州遭遇大雨，大水沖進地鐵站，地鐵車廂被淹，乘客泡在水中。（海客新聞）

大陸河南省今天遭受暴雨襲擊，24小時降雨量最大值達400公釐，16座水庫超出限水位。省會鄭州的地鐵遭受大水衝擊，地鐵車廂內積水齊腰，嚇壞大家。

今天下午16-17時，鄭州一小時降雨量就達到201.9公釐，已破歷史極值，連行駛中的鄭州地鐵都遭受大水衝擊，地鐵車廂積水齊腰。

「鄭州地鐵」7月20日晚上發布的消息，受持續暴雨影響，鄭州地鐵全線網車站現已暫停運營服務。

有網友稱，當中的鄭州地鐵5號線嚴重積水，多位乘客被困地鐵車廂，車廂積水已經到達胸腔以上，並在不斷上升。被困一名的張姓女乘客稱，救援人員從車頂打開一個洞，受困人員才陸續爬出並從隧道中撤離。稍晚車廂內水位已經下降至小腿位置，受困乘客已無生命危險。

河南省防汛抗旱指揮部指出，7月19日7時至7月20日7時，河南全省大部分地區出現大雨、大暴雨，鄭州市西部、平頂山市魯山縣、洛陽市東南部、南陽市南召縣出現特大暴雨，有2212個雨量站超過50公釐、856個超過100公釐、61個超過250公釐，測得最大雨量為魯山縣四棵樹雨量站400.8公釐。

雨量 暴雨 車廂

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