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陸河南登封暴雨致路面坍塌、暫停供水 一工廠發生爆炸

聯合報 / 記者林汪靜／即時報導
河南省鄭州登封市一工廠20日因洪水蔓延發生爆炸。（圖／取自新京報）
河南省鄭州登封市一工廠20日因洪水蔓延發生爆炸。（圖／取自新京報）

大陸多個地區出現暴雨，大陸河南省鄭州登封市一工廠20日清晨六點左右，因洪水漫延到廠區合金槽內，高溫溶液發生爆炸，暫無人員傷亡和失聯。強降雨天氣還造成登封橋梁被沖垮、路面坍塌，以及出現降壓供水、停氣等情況。

澎湃新聞報導，登封市氣象局20日12點40分繼續發布暴雨紅色預警，該市區及所轄鄉鎮未來3小時內降水持續，累積降水量將達100毫米以上。

20日11點45分左右，登封市應急管理局一名工作人員表示，暴雨從昨天夜裡持續到20日早晨，目前該市已啟動防汛應急響應機制。該名工作人員說：「今天早上，已調度了各鄉鎮、各單位的工作人員參與防汛工作。」

同日11點40分左右，登封市氣象局一名工作人員指出，截至目前，登封市已有13個鄉鎮受到暴雨影響，其中影響較嚴重的地區降雨量超過500毫米。此輪降雨仍將持續兩天。

據登封市委宣傳部官方微信公眾號「登封發布」20日消息指出，20日早上6點左右，位於河南登封市告成鎮曲河村的登電集團鋁合金有限公司，因洪水漫延到廠區合金槽內，高溫溶液發生爆炸，目前，無人員傷亡和失聯，全市也正在開展汛期安全大排查、大整治。

大陸自媒體報導，登封地區多個現場影片顯示，有多座橋樑被衝垮，部分路面坍塌。

目前登封市區、告成鎮、大金店鎮等區域積水嚴重，房屋被淹、民眾被困等遽增，鄭州市消防救援支隊指揮中心已啟動跨區域抗洪搶險救援預案，市支隊副支隊長、滅火救援指揮部部長李隆帶領98名指戰員、19輛消防車、12艘舟艇，組成抗洪搶險增援編隊，攜帶專業抗洪搶險救援裝備增援登封市。

暴雨天氣對登封市民眾的生活也造成了一定影響。20日，登封市融媒體中心先後發布降壓供水通知和停氣公告，公告指出，由於暴雨天氣原因，造成登封市區及部分鄉鎮燃氣管道需要維護，目前暫停供氣；受極端天氣影響，告成石羊關泵站高壓發生故障，供電部門正在積極搶修，搶修結束後，將第一時間恢復供水。

河南省鄭州登封市因暴雨導致橋梁被沖垮、路面坍塌，以及出現降壓供水、停氣等情況（圖／取自央視）
河南省鄭州登封市因暴雨導致橋梁被沖垮、路面坍塌，以及出現降壓供水、停氣等情況（圖／取自央視）

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