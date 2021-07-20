快訊

鴻海、台積電洽購BNT疫苗18歲以下無法打？食藥署回應了

評／當年的小甜甜如何成為瘋女人？被「陷害」的布蘭妮

聽新聞
test
0:00 / 0:00

中國官員：非洲豬瘟出現新毒株 防控形勢很複雜

中央社 / 台北20日電
中國農業農村部畜牧獸醫局二級巡視員辛國昌表示，中國境內出現了毒性變弱的非洲豬瘟新毒株，潛伏期長且短期比較難發現，目前中國的非洲豬瘟防控形勢「還是很複雜的」。 中新社資料照片
中國農業農村部畜牧獸醫局二級巡視員辛國昌表示，中國境內出現了毒性變弱的非洲豬瘟新毒株，潛伏期長且短期比較難發現，目前中國的非洲豬瘟防控形勢「還是很複雜的」。 中新社資料照片

中國農業農村部畜牧獸醫局二級巡視員辛國昌今天表示，中國境內出現了毒性變弱的非洲豬瘟新毒株，潛伏期長且短期比較難發現，目前中國的非洲豬瘟防控形勢「還是很複雜的」。

第一財經報導，辛國昌今天在農業農村部記者會作上述表示，並指中國今年以來，總計已在8個省分發現11起非洲豬瘟疫情，共撲殺豬隻2216頭。

辛國昌指出，非洲豬瘟防控形勢仍很複雜的原因，在於非洲豬瘟病毒已經在中國定殖，且病毒很頑強，汙染面比較廣，至今所有省區都發生過疫情；且包括屠宰、運輸等環節都曾檢測出病毒；加上中國陸地國界線比較長，使境外輸入的風險較大。

他並坦言，目前中國基層的防疫體系「欠帳（欠缺）還比較多」，動物防疫檢疫制度落實難度大，疫情反彈的風險仍然存在。因此，在非洲豬瘟防控工作上也不能有絲毫的鬆懈和馬虎。

但辛國昌也強調，中國現在尚未出現非洲豬瘟的區域性爆發流行，整個疫情形勢「總體是平穩的」。

路透社報導，業界消息人士透露，中國北部和東北部地區今年較早前曾爆發新型的非洲豬瘟疫情。

非洲豬瘟 疫情

延伸閱讀

太錫鐵路太崇段年底前開通

中國智飛疫苗最新實驗：對Delta仍有效

禁上學、領工資…強制打疫苗「土政策」 挨批後撤回

中國接種疫苗破14億劑 供應國外5.7億劑

相關新聞

大陸多地豪雨成災 內蒙古兩座水庫潰堤

中國大陸多地近期均傳出豪雨成災的消息，連相對乾旱少雨的內蒙古都有兩座水庫因暴雨相繼潰堤，導致1萬6,660人受災，超過3...

陸河南登封暴雨致路面坍塌、暫停供水 一工廠發生爆炸

大陸多個地區出現暴雨，大陸河南省鄭州登封市一工廠20日清晨六點左右，因洪水漫延到廠區合金槽內，高溫溶液發生爆炸，暫無人員...

中國官員：非洲豬瘟出現新毒株 防控形勢很複雜

中國農業農村部畜牧獸醫局二級巡視員辛國昌今天表示，中國境內出現了毒性變弱的非洲豬瘟新毒株，潛伏期長且短期比較難發現，目前...

曾在昆山爆炸事故臨危受命 杜小剛晉升為江蘇最年輕市委書記

江蘇省委組織部網站20日發布，擔任無錫市市長1年半後，省委決定杜小剛任無錫市委書記，黃欽不再擔任無錫市委書記。

陸發改委：浦東要成改革開放「助推器」非「政策窪地」

大陸國務院上周發布支持浦東高水平開放的意見，支持上海浦東「大膽試、大膽闖、自主改」，大陸國家發改委副主任叢亮表示，支持措...

15女撻伐 吳亦凡涉姦恐重判 雖加籍仍適用中國法律

男藝人吳亦凡疑似拐騙、誘姦女性的風波越滾越大，他的個人微博、工作室微博雖已發聲明否認，但不被網友支持，加上前「SNH48...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。