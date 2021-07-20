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中國官員：非洲豬瘟出現新毒株 防控形勢很複雜
中國農業農村部畜牧獸醫局二級巡視員辛國昌今天表示，中國境內出現了毒性變弱的非洲豬瘟新毒株，潛伏期長且短期比較難發現，目前中國的非洲豬瘟防控形勢「還是很複雜的」。
第一財經報導，辛國昌今天在農業農村部記者會作上述表示，並指中國今年以來，總計已在8個省分發現11起非洲豬瘟疫情，共撲殺豬隻2216頭。
辛國昌指出，非洲豬瘟防控形勢仍很複雜的原因，在於非洲豬瘟病毒已經在中國定殖，且病毒很頑強，汙染面比較廣，至今所有省區都發生過疫情；且包括屠宰、運輸等環節都曾檢測出病毒；加上中國陸地國界線比較長，使境外輸入的風險較大。
他並坦言，目前中國基層的防疫體系「欠帳（欠缺）還比較多」，動物防疫檢疫制度落實難度大，疫情反彈的風險仍然存在。因此，在非洲豬瘟防控工作上也不能有絲毫的鬆懈和馬虎。
但辛國昌也強調，中國現在尚未出現非洲豬瘟的區域性爆發流行，整個疫情形勢「總體是平穩的」。
路透社報導，業界消息人士透露，中國北部和東北部地區今年較早前曾爆發新型的非洲豬瘟疫情。
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