地表最強！大陸時速600公里高速磁浮列車出廠

據央視新聞報導，由中國中車研製、具完全自主智慧財產權的時速600公里高速磁浮交通系統，20日上午在山東青島成功出廠。報導稱，這是世界首套設計時速達600公里的高速磁浮交通系統，象徵中國掌握了高速磁浮成套技術和工程化能力。

報導稱，為掌握高速磁浮關鍵技術，大陸科技部在「十三五」（2016年至2020年）國家重點研發計劃先進軌道交通重點項目課題支持下，由中國中車組織，中車四方股份公司領銜，匯集大陸磁浮、高鐵領域30多所大學、科研機構和企業，「產學研用」聯合開展時速600公里高速磁浮交通系統的研製。

項目於2016年10月啟動，2019年研製出試驗樣車，並於2020年6月在上海同濟大學試驗線上成功試跑。經過系統優化確定最終技術方案，於2021年1月研製出成套系統並展開為期六個月的聯調聯試。

央視新聞指出，至此，歷時5年研發，時速600公里的高速磁浮交通系統正式「下線」（指在生產線上完成組裝生產，可正式出廠），成功突破關鍵核心技術，系統解決了速度提升、複雜環境適應性、核心系統國產化等難題，實現了系統整合、車輛、牽引供電、運控通信、線路軌道等成套工程化技術的重大突破。

大陸時速600公里高速磁浮交通系統目前已完成系統整合與聯調，5輛編組列車在廠內調試線上實現了整列穩定懸浮和動態運行，各項功能、性能良好。

高速磁浮項目技術總師、中車四方股份公司副總工程師丁三三表示，這次下線的高速磁浮採用成熟可靠的常導技術，其基本原理是利用電磁吸力使列車懸浮於軌道，實現無接觸運行。具有高效快捷、安全可靠、運能強大、編組靈活、準點舒適、維護便利、綠色環保等技術優勢。

中國工程院副院長何華武說，經過近20年的持續研究和技術積累，中國基本實現了高速磁浮交通全系統的自主研製能力，中國高速磁浮已從研發階段進入高速試驗階段，將逐步過渡到示範運營、產業化發展階段。

高速磁浮已被列入大陸「交通強國建設綱要」，大陸「國家綜合立體交通網規劃綱要」也提出研究推進高速磁浮通道布局和試驗線路建設。

央視新聞稱，時速600公里高速磁浮是當前可實現的速度最快的地面交通工具，將填補航空和高鐵之間的速度空白，是1,500公里範圍內最快捷的交通模式，可望豐富中國大陸由航空、高鐵、高速磁浮和城市交通所構成的綜合立體交通網。