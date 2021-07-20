珠海隧道工程滲水事故尋獲3名受困工人 均已罹難

廣東省珠海市一處興建中的隧道工程，本月15日凌晨發生滲水事故，導致14名工人受困其中。據央視新聞報導，珠海20日上午召開記者會說明最新救援進度。珠海市長黃志豪表示，經連日來不間斷搜救，截至目前共搜尋到3名受困者，均已不幸遇難。

黃志豪表示，目前搜救工作仍在進行中。接下來，一是繼續把救援作為首要任務，盡最大可能在最短時間內搜救其他被困人員；

二是切實做好善後處置及安撫工作，充分考慮到遇難者、被困人員家屬情緒和需要，繼續加強心理疏導和關懷，做好生活保障等服務；

三是全力協助廣東省調查組開展事故調查，查明事故原因，該負什麼責任就負什麼責任，該怎麼處理就怎麼處理，給社會一個交代。

據新華社報導，15日凌晨，珠海市興業快線（南段）項目石景山隧道施工段1.16公里位置發生透水事故，導致14名施工人員被困。

報導稱，事故發生後，廣東省應急管理廳立即調集廣州、深圳、佛山等周邊8個城市的救援力量支援珠海，珠海也在第一時間成立現場救援指揮部，投入超過1,100人展開救援工作。