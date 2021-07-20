吳亦凡陷桃色醜聞 LV、保時捷等品牌與其終止合作

大陸男星吳亦凡涉嫌設局誘騙未成年女性而捲入桃色醜聞，多個國際品牌近日紛紛發表聲明暫停與吳亦凡合作。包括：Louis Vuitton、寶格麗、保時捷、德國紙巾品牌Tempo，以及騰訊、康師傅等陸續表態終止與吳亦凡的一切合作。

路透報導，微博粉絲數量超過5,000萬的人氣男星吳亦凡被指控「欺騙多名女性感情，其中包括未成年少女」等，引起大陸輿論撻伐。

Louis Vuitton（路易威登）官方微博19日晚間公告稱，高度重視此次針對吳亦凡的指控，並已暫停合作關係，直到司法調查結果公布。吳亦凡工作室稍早曾發布聲明，稱至今為止與網紅都美竹只見過一面，都美竹行為是誹謗和勒索，並表示已啟動法律追責程序。

意大利珠寶品牌寶格麗（BVGARI）官方微博則於20日凌晨宣布，即日起終止與吳亦凡的合作關係。

德國福斯汽車（Volkswagen）旗下超跑保時捷（PORSCHE）官方微博19日晚間也宣布終止與其「保時捷中國賽車運動代言」的合作關係。

騰訊公司旗下騰訊視頻19日下午發布微博指出，向吳亦凡方進行了品牌代言人合作撤銷告知，已與吳亦凡方終止了一切品牌層面的相關合作；而騰訊公司旗下「王者榮耀」微博內已搜尋不到代言人吳亦凡的相關內容。

大陸中央廣播電視總台旗下雲聽APP 18日晚間公告稱，已終止與吳亦凡的一切合作，他不再擔任雲聽「聲音推薦官」，雲聽APP及第三方平台帳號，已對吳亦凡參與錄製的全部內容做下架處理。

新華財經報導，吳亦凡事件可能將導致他演出的電視劇「青簪行」無法開播，該劇出品公司有企鵝影視、新麗電視、鳳凰聯動影業，三家公司股東涉及的上市公司分別為騰訊控股、閱文集團、鳳凰傳媒。

德國高端紙巾品牌Tempo、康師傅冰紅茶也陸續表態，終止與吳亦凡的一切品牌合作。

資料顯示，吳亦凡（Kris），1990年11月6日出生於廣東省廣州市，10歲移民加拿大；2007年參與韓國SM公司全球選秀，並於2012年作為偶像團體EXO成員正式出道，之後與韓國公司解約，轉戰大陸市場，被普遍認為是人氣明星的代表。