金飛燕兩岸微電影微視頻賽 徵件

第八屆「金飛燕」海峽兩岸微電影微視頻大賽19日正式啟動作品徵集，面向兩岸、重點是兩岸高校師生徵集2020年10月至2021年10月期間原創微電影、微視頻。

中新社報導，本屆大賽由湖北經濟學院承辦，以「今天 · 味道」為主題。組委會介紹，「今天」旨在傳達兩岸年輕人對當下生活、情感、工作、事業、理想等新情勢、新挑戰感受；「味道」可以是食物的味道也可以是情感的味道、生活的味道。

本屆大賽作品徵集截止時間為2021年10月30日，選送作品要求為一年內原創、且未經任何方式公開發表。其中，微視頻時長為15秒以內，短視頻時長為1-5分鐘，微電影時長為5-20分鐘，格式為AVI、MPG、MP4。報名表及參賽作品可發至：jingfeiyan2014@126.com。

組委會將邀請有關專家組成評審委員會，從徵集的作品中評選30部入圍作品，再從30部入圍作品中評出「金飛燕獎」作品１部、「銀飛燕獎」作品２部、「銅飛燕獎」作品３部，分別給予10000元（人民幣，下同）、5000元、3000元獎勵；其餘入圍作品給1000元獎勵。

此外，大賽設最佳男主角、最佳女主角、最佳音效獎、最佳導演獎、最佳攝影獎、最具創新獎（微視頻）6個單項獎，分別給予1000元獎勵。特設「優秀組織獎」、「優秀指導老師獎」，並頒發榮譽證書。頒獎典禮擬於2021年11月在武漢舉辦。

「金飛燕」海峽兩岸微電影微視頻大賽旨在以微電影微視頻為媒介，為兩岸青年學子提供交流學習平台。舉辦七屆以來，累計徵集作品近5000部，吸引兩岸7000餘人次參加。