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太錫鐵路太崇段年底前開通

聯合報 / 大陸新聞中心／綜合報導
7月19日，市民經過設置於北京王府井步行街的北京冬奧會倒數計時牌。當天，距離北京2022年冬奧會開幕還有200天。（中新社）
7月19日，市民經過設置於北京王府井步行街的北京冬奧會倒數計時牌。當天，距離北京2022年冬奧會開幕還有200天。（中新社）

中國國家鐵路集團有限公司表示，2022年北京冬奧會太子城至崇禮城區軌道交通工程——新建太錫鐵路太崇段無砟軌道已全部澆築完成，為線路全面啟動鋪軌奠定堅實基礎。該線路預計今年年底前開通。

中新社報導，太錫鐵路南起崇禮鐵路太子城站，北至內蒙古錫林浩特市，線路全長384公里，設計時速160公里，為國鐵Ⅰ級單線電氣化鐵路。首開段太子城至崇禮段線路全長15.864公里，包括橋梁1座、隧道2座以及站場、路基等建設內容，橋隧比約92.5%。　　

由中鐵十六局集團承建的北京冬奧會配套工程——太錫鐵路太崇段目前已完成無砟軌道等線下主體工程，7月20日開始鋪軌和四電施工。

中鐵十六局集團表示，自2020年2月開工建設以來，建設者堅持疫情防控和復工復產兩不誤，克服了一系列困難，較計畫工期提前4個月實現全線貫通。　　

業內人士表示，太錫鐵路太崇段項目建成通車後，將連通2022年北京冬奧會雪上項目主要比賽地張家口崇禮區和太子城冬奧村兩大核心區，從太子城到崇禮區的列車運行時間僅需6分鐘。

北京 內蒙古 疫情

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