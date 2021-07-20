太錫鐵路太崇段年底前開通

大陸重慶去年發生一起2名不到三歲的幼童墜樓身亡案，眾人原以為是小孩子貪玩引起的意外事件，誰知事情真相卻是令人毛骨悚然，兩名孩童是被父親推下樓的，而這起精心策畫的殺子案，原因居然只是為了討好新歡、哄女友開心。該案將於7月底開庭審理，這起父殺子的案件才廣為人知，並在大陸社會引發討論。

2021-07-20 00:30